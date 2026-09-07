In Umbria si aprono quasi due nuove locazioni turistiche al giorno: +22,7% in dodici mesi, 723 strutture in più per un totale che supera le 3.900 unità. Eppure, la torta dei visitatori non cresce: gli arrivi regionali segnano un modesto +0,7% e le presenze crescono del 2,5%, molto meno della corsa dell'offerta. Il risultato è una guerra tra poveri che prosciuga gli alberghi tradizionali e spinge l'indice di utilizzo medio dell'extralberghiero al 15,9% nel secondo trimestre dell'anno, contro il 46,91% dell'alberghiero, con letti disponibili che restano largamente invenduti. È la bolla dell'accoglienza improvvisata, denunciata dal 68% degli architetti della provincia di Perugia nel sondaggio "Cantiere Architettura" come la prima minaccia all'identità e alla tenuta delle città.

Spopolamento dei borghi in Umbria: perché chi eredita una casa nelle aree interne la vende

Nelle aree interne – dalla Valnerina alla Fascia Appenninica, fino all'Alto Chiascio e ai colli del Trasimeno – il fenomeno accelera la desertificazione. Chi eredita la casa di famiglia nei piccoli centri non la tiene: la vende per sfinimento. Manutenere la pietra costa, le rendite catastali e l'IMU sulle seconde case non concedono tregua e abitarci tutto l'anno è un'impresa: asili nido inesistenti, presidi sanitari ridotti al minimo, trasporti pubblici a singhiozzo e connettività digitale instabile.

Acquirenti stranieri e prezzi degli immobili storici: la sostituzione silenziosa nei centri storici

A comprare sono quasi esclusivamente acquirenti stranieri: oltre il 72% delle ricerche estere in Umbria si concentra nella provincia di Perugia, guidata da statunitensi, tedeschi e britannici. Per un compratore estero, 200 mila euro per un palazzetto storico sono il costo di un garage a Londra o Monaco; per una giovane famiglia locale rappresentano un mutuo insostenibile a fronte di salari fermi. Si consuma così una sostituzione socio-economica silenziosa: i borghi diventano villaggi vacanza per un mese all'anno e dormitori deserti per i restanti undici.

Tassa di soggiorno in Umbria: quanto vale il gettito e dove finisce davvero

In questo scenario, la tassa di soggiorno è diventata l'ossigeno vitale per i Comuni. Con i trasferimenti statali tagliati costantemente nell'ultimo decennio, l'imposta turistica ha garantito alle casse municipali umbre 7,66 milioni di euro nel 2025, in crescita di oltre il 20% sull'anno precedente. Risorse preziose che, per legge, dovrebbero finanziare interventi sul turismo, manutenzione dei beni culturali e servizi pubblici locali. La realtà contabile racconta altro: la tassa di soggiorno viene regolarmente utilizzata come bancomat indistinto per coprire la spesa corrente e tappare falle di bilancio su voci che nulla hanno a che fare con la cura dei centri storici. Quei fondi devono diventare un capitolo a vincolo di destinazione stringente: il 100% del gettito va reinvestito in infrastrutture di prossimità, rigenerazione degli spazi pubblici, trasporto a chiamata per le frazioni isolate e contributi a fondo perduto per calmierare gli affitti a lungo termine delle giovani coppie.

Come regolare gli affitti brevi: contingentamento urbanistico, quote residenziali e leva IMU

Secondo il Collettivo Cantiere Architettura Umbria, promotore del sondaggio tra gli iscritti all’Ordine di Perugia, per arginare la trasformazione dei centri storici in parchi tematici servono strumenti urbanistici moderni che superino Piani Regolatori fermi agli anni Novanta. Di seguito le misure proposte.

Zonizzazione e contingentamento : fissare tetti massimi percentuali alle licenze turistiche per singolo quartiere o borgo, bloccando nuovi cambi di destinazione d'uso nelle aree sature.

: fissare tetti massimi percentuali alle licenze turistiche per singolo quartiere o borgo, bloccando nuovi cambi di destinazione d'uso nelle aree sature. Quote di salvaguardia residenziale : introdurre nei regolamenti edilizi l'obbligo di mantenere una percentuale minima di alloggi destinata esclusivamente a residenza stabile.

: introdurre nei regolamenti edilizi l'obbligo di mantenere una percentuale minima di alloggi destinata esclusivamente a residenza stabile. Fiscalità premiante: azzerare l'aliquota IMU comunale ai proprietari che affittano a canone concordato a residenti per almeno 5 anni, finanziando lo sgravio con aliquote maggiorate sugli alloggi sfitti.

Architetto del Borgo: la proposta per i Comuni minori senza uffici tecnici

In questa partita, il ruolo dell'architetto è determinante, sia nel settore pubblico che in quello privato. Sul fronte pubblico, la risposta operativa, secondo il 50% degli intervistati, è l'istituzione dell'«Architetto del Borgo»: convenzioni stabili tra Ordine e Comuni minori per affiancare uffici tecnici privi di personale nell'intercettare i bandi europei (SNAI, PNRR), censire il patrimonio pubblico e privato abbandonato e redigere piani di recupero sartoriali.

Restauro dei centri storici: come l'architetto difende il valore dell'immobile antico

Sul fronte privato, l'architetto è infatti il solo presidio contro lo svilimento edilizio. Quando un committente privato – italiano o straniero – acquista un immobile storico, la tentazione è spesso quella del risparmio rapido: cappotti in polistirolo su facciate antiche, infissi in PVC plastico e demolizioni interne che cancellano volte e materiali originari. È qui che la competenza progettuale fa la differenza economica e culturale.

Tutela e rispetto materico : guidare il privato verso il restauro filologico con materiali compatibili (calce idraulica naturale, cotto, legno locale, pietra a vista), preservando il genio del luogo e la memoria del fabbricato.

: guidare il privato verso il restauro filologico con materiali compatibili (calce idraulica naturale, cotto, legno locale, pietra a vista), preservando il genio del luogo e la memoria del fabbricato. Valorizzazione patrimoniale : dimostrare al proprietario che un restauro di qualità garantisce una rivalutazione dell'immobile nel tempo del 30-40% superiore rispetto a una ristrutturazione standardizzata.

: dimostrare al proprietario che un restauro di qualità garantisce una rivalutazione dell'immobile nel tempo del 30-40% superiore rispetto a una ristrutturazione standardizzata. Efficientamento compatibile: applicare soluzioni di risparmio energetico non invasive (isolamenti interni in canapa o sughero, impianti radianti a bassa temperatura, geotermia leggera) che migliorano la classe energetica senza deturpare le facciate storiche dei borghi.

Chi paga il conto della mancata programmazione urbanistica

Il conto della mancata programmazione lo pagano le famiglie senza casa, le attività commerciali storiche rimpiazzate da distributori automatici e gli albergatori costretti a una concorrenza spuntata.

Di fronte allo spopolamento delle aree interne e alla sfida della transizione ecologica, la domanda agli amministratori locali e alla Regione chiama in causa il destino stesso delle nostre comunità: c'è la reale volontà politica di vincolare la tassa di soggiorno ai servizi essenziali per chi ci abita, istituire l'«Architetto del Borgo» come presidio civico e adottare un «Abaco delle soluzioni compatibili» per difendere il valore del patrimonio comune, oppure continueremo ad assistere inerti alla recisione delle nostre radici, trasformando l'Umbria in una scenografia temporanea per turisti di passaggio e soffocando la nostra storia sotto cappotti di plastica standardizzati?

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