Agevolazioni fiscali per investimenti su PMI innovative: quando spettano?

È possibile beneficiare dell’abbattimento delle spese fiscali per investimenti in PMI innovative anche quando il fondo non ha ancora raggiunto, nel medesimo periodo d’imposta della sottoscrizione, la soglia del 70% di investimenti qualificati? Come si coordina la tempistica dell’effettivo impiego delle risorse da parte di un fondo di private equity con i requisiti richiesti dalla normativa fiscale? E da quando decorre, in questi casi, il vincolo triennale di detenzione delle quote per mantenere l’agevolazione?

Start-up e PMI innovative: il Fisco sulle agevolazioni fiscali per investimenti

Sono queste le domande al centro della risposta del 4 luglio 2025, n. 184, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante aspetto applicativo dell’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015, nel quadro delle agevolazioni per chi investe in start-up e PMI innovative tramite fondi di investimento qualificati.

Nel caso in esame, l’Istante aveva sottoscritto delle quote di un FIA mobiliare chiuso, con l’obiettivo di beneficiare della detrazione prevista dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015, in combinato disposto con l’art. 29 del D.L. n. 179/2012.

Dopo aver effettuato il bonifico e ricevuto le quote del Fondo, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se potesse accedere all’agevolazione anche in assenza – nel medesimo periodo d’imposta – del raggiungimento del requisito minimo di investimento del 70% in PMI innovative, previsto dal decreto attuativo del 7 maggio 2019.

Vediamo la risposta del Fisco e su quali presupposti normativi e fiscali si basa.