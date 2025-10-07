È possibile usufruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa” se si riceve in donazione un immobile dai genitori? Oppure il beneficio vale soltanto per gli acquisti a titolo oneroso? Una domanda tutt’altro che marginale, considerata la frequenza con cui, anche per ragioni familiari o successorie, si ricorre a donazioni immobiliari.

Agevolazioni prima casa e donazione: cosa succede se si possiede già un immobile

Il chiarimento è arrivato direttamente da Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, che ha risposto a un quesito posto da un contribuente in merito alla possibilità di accedere nuovamente ai benefici prima casa pur possedendo già un’abitazione acquistata in precedenza con la stessa agevolazione.

L’istante ha chiesto se, avendo già acquistato in passato un’abitazione usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, possa ricevere in donazione un nuovo immobile beneficiando ancora del regime agevolato.

Il dubbio riguarda, in particolare, la possibilità di estendere l’agevolazione anche ai trasferimenti a titolo gratuito, non essendo l’acquisto un vero e proprio atto di compravendita ma un atto di liberalità.

La risposta del Fisco è stata chiara e basata su quanto previsto dalla normativa di riferimento: vediamone presupposti e applicazione.