deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Prima casa: il Fisco sulle agevolazioni per immobili adiacenti accorpati

È possibile applicare le agevolazioni prima casa acquistando due immobili adiacenti da accorpare? Il Fisco chiarisce requisiti, condizioni e casi ammessi

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 05/01/2026

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Sebbene la norma non disciplini espressamente il caso delle unità adiacenti, è proprio su questa lacuna che si è innestata l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, orientata a valorizzare:

  • la destinazione finale dell’immobile;
  • l’effettiva realizzazione di un’unica abitazione non di lusso.

Secondo il Fisco, l’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche in presenza di unità immobiliari adiacenti, purché si rispettino le seguenti condizioni:

  • dopo l’accorpamento, l’abitazione risultante costituisca un’unica unità immobiliare;
  • l’immobile finale non deve rientrare nelle categorie catastali di lusso;
  • siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa “prima casa”.

Il chiarimento è particolarmente importante perché l’Agenzia precisa che il beneficio spetta se le unità adiacenti vengono acquistate contemporaneamente, ma anche se l’unità confinante viene acquistata successivamente, per essere accorpata all’abitazione già posseduta.

Non solo. L’agevolazione resta accessibile indipendentemente dal fatto che l’immobile già posseduto sia stato acquistato in passato con o senza i benefici “prima casa”.

L’agevolazione segue quindi l'abitazione risultante dopo l'intervento, non la frammentazione iniziale degli immobili.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Agenzia delle Entrate Prima casa Compravendite immobiliari

INDICE

1
Prima casa: il Fisco sulle agevolazioni per immobili adiacenti accorpati
2
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026