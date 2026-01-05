Prima casa: il Fisco sulle agevolazioni per immobili adiacenti accorpati
È possibile applicare le agevolazioni prima casa acquistando due immobili adiacenti da accorpare? Il Fisco chiarisce requisiti, condizioni e casi ammessi
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Sebbene la norma non disciplini espressamente il caso delle unità adiacenti, è proprio su questa lacuna che si è innestata l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, orientata a valorizzare:
- la destinazione finale dell’immobile;
- l’effettiva realizzazione di un’unica abitazione non di lusso.
Secondo il Fisco, l’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche in presenza di unità immobiliari adiacenti, purché si rispettino le seguenti condizioni:
- dopo l’accorpamento, l’abitazione risultante costituisca un’unica unità immobiliare;
- l’immobile finale non deve rientrare nelle categorie catastali di lusso;
- siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa “prima casa”.
Il chiarimento è particolarmente importante perché l’Agenzia precisa che il beneficio spetta se le unità adiacenti vengono acquistate contemporaneamente, ma anche se l’unità confinante viene acquistata successivamente, per essere accorpata all’abitazione già posseduta.
Non solo. L’agevolazione resta accessibile indipendentemente dal fatto che l’immobile già posseduto sia stato acquistato in passato con o senza i benefici “prima casa”.
L’agevolazione segue quindi l'abitazione risultante dopo l'intervento, non la frammentazione iniziale degli immobili.
