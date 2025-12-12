Blumatica Energy
Blumatica Energy
sed edilizia espositori

Aggiornamenti catastali post Superbonus: esempio numerico e quesito

Continua la campagna di compliance dell’Agenzia delle Entrate, creando non pochi dubbi applicativi in relazione alle varie tipologie di lavori svolti.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Cristian Angeli - 12/12/2025

I criteri estimativi

Le istruzioni tecniche previste dalla circolare non devono essere prese come “oro colato”, ma bensì devono inoltre essere integrate con i criteri propri dell’estimo catastale, che richiedono una valutazione esperta da parte del tecnico incaricato. Un esempio significativo è rappresentato dall’intervento di “sostituzione dei serramenti”, il cui importo non può essere considerato integralmente, trattandosi presumibilmente di una sostituzione e non di una nuova installazione, richiedendo così l’applicazione di un fattore di riduzione che tenga conto del valore residuo dei serramenti preesistenti. Nel caso specifico si ipotizza un deprezzamento del 50%.

È dunque evidente che il processo di determinazione della rendita catastale si configura come un’operazione complessa, che richiede l’applicazione puntuale di criteri matematici ed estimativi, nonché l’impiego di coefficienti – fissi e variabili – previsti dalla prassi di riferimento.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Barriere architettoniche Superbonus Variazione catastale

INDICE

1
Aggiornamenti catastali post Superbonus: esempio numerico e quesito
2
Le istruzioni riportate nella circolare n. 6/2012
3
I criteri estimativi
4
La stima della rendita catastale
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026