Aggiornamenti catastali post Superbonus: esempio numerico e quesito
Continua la campagna di compliance dell’Agenzia delle Entrate, creando non pochi dubbi applicativi in relazione alle varie tipologie di lavori svolti.
La stima della rendita catastale
Elaborando i dati in conformità alle indicazioni contenute nella circolare n. 6/2012, tenendo conto altresì delle istruzioni operative fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, prot. n. 20110_2024_922, recante “Chiarimenti in merito all’obbligo di aggiornamento catastale a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari”, a parere dello scrivente, si può stimare un incremento di rendita catastale post operam (conseguente agli interventi effettuati) pari a euro 336,21, con un incremento del 22,41% rispetto alla rendita originaria poiché ([336,21/1500]*100).
Tale incremento, essendo superiore alla soglia del 15%, determina l’obbligo di procedere con l’aggiornamento catastale, con conseguente passaggio ad una classe superiore.
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: come fare
Gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche richiedono l’aggiornamento dei dati catastali solo se incidono sulla consistenza dell’immobile. Ad esempio, l’allargamento di porte o lo spostamento di tramezzature interne che migliorano l’accessibilità sono considerati influenti. Al contrario, interventi come l’installazione di rampe esterne, che non modificano né il valore né la consistenza, non necessitano di aggiornamento catastale.
Articolo a cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia, perizie e contenziosi
www.cristianangeli.it
