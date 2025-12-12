sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni

Aggiornamenti catastali post Superbonus: esempio numerico e quesito

Continua la campagna di compliance dell’Agenzia delle Entrate, creando non pochi dubbi applicativi in relazione alle varie tipologie di lavori svolti.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Cristian Angeli - 12/12/2025

La stima della rendita catastale

Elaborando i dati in conformità alle indicazioni contenute nella circolare n. 6/2012, tenendo conto altresì delle istruzioni operative fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, prot. n. 20110_2024_922, recante “Chiarimenti in merito all’obbligo di aggiornamento catastale a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari”, a parere dello scrivente, si può stimare un incremento di rendita catastale post operam (conseguente agli interventi effettuati) pari a euro 336,21, con un incremento del 22,41% rispetto alla rendita originaria poiché ([336,21/1500]*100).

Tale incremento, essendo superiore alla soglia del 15%, determina l’obbligo di procedere con l’aggiornamento catastale, con conseguente passaggio ad una classe superiore.

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: come fare

Gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche richiedono l’aggiornamento dei dati catastali solo se incidono sulla consistenza dell’immobile. Ad esempio, l’allargamento di porte o lo spostamento di tramezzature interne che migliorano l’accessibilità sono considerati influenti. Al contrario, interventi come l’installazione di rampe esterne, che non modificano né il valore né la consistenza, non necessitano di aggiornamento catastale.

Articolo a cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia, perizie e contenziosi
www.cristianangeli.it

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Barriere architettoniche Superbonus Variazione catastale

INDICE

1
Aggiornamenti catastali post Superbonus: esempio numerico e quesito
2
Le istruzioni riportate nella circolare n. 6/2012
3
I criteri estimativi
4
La stima della rendita catastale
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026