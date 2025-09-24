È possibile ottenere l’agibilità con una SCIA che riduce l’altezza interna dei locali abitativi a 2,50 metri invocando le deroghe previste dal D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) convertito in Legge n. 105/2024? Oppure, in caso di cambio di destinazione d’uso da locali accessori a residenziali, restano inderogabili i requisiti igienico-sanitari fissati dal D.M. 5 luglio 1975 (Decreto Sanità)?

SCIA, agibilità e Salva Casa: la sentenza del TAR Lombardia

Tra i punti oscuri ancora da chiarire sul Salva Casa vi è certamente la nuova formulazione dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che, come noto, disciplina l’agibilità delle opere edilizie. Ciò che è certo lo troviamo nell’Accordo in Conferenza Unificata n. 92/CU del 30 luglio 2025 (arrivato esattamente 368 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 105/2024) che ha fornito le indicazioni per l’aggiornamento della modulistica relativa alla segnalazione certificata di agibilità e previsto un preciso calendario per il suo recepimento locale:

entro il 30 settembre 2025, l’adeguamento da parte delle Regioni;

entro e non oltre il 30 ottobre 2025, l’adeguamento (in ogni caso) da parte dei Comuni.

Nel frattempo, tecnici e privati cittadini hanno dovuto fare i conti con la nuova formulazione dell’art. 24 che, in alcuni casi, ha lasciato ampi margini di interpretazione soprattutto circa le possibilità di deroga previste ai commi 5-bis e 5-ter.

Così, come ormai troppo spesso accade, è la giustizia amministrativa a fornire nuovi spunti e precise indicazioni su come applicare la nuova disciplina. È il caso del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che, dopo aver trattato la definizione e verifica dello “stato legittimo” (sentenza n. 227 del 25 gennaio 2025 e sentenza n. 2749 del 22 luglio 2025), entra nel merito delle deroghe all’agibilità previste dal Salva Casa e lo fa con la sentenza n. 2861 del 25 agosto 2025.