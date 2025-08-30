Quali obblighi gravano sul venditore in caso di mancata agibilità? È possibile chiedere la risoluzione del contratto di compravendita? E fino a che punto il ritardo nel rilascio del certificato incide sulla responsabilità contrattuale?

Agibilità e compravendita immobiliare: la sentenza della Corte di Cassazione

Ha risposto a queste domande la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21937 del 30 luglio 2025, ha affrontato una controversia esemplare: l’agibilità dell’immobile era stata rilasciata ben dodici anni dopo la compravendita. Un caso emblematico, utile per fare il punto su uno degli argomenti più controversi e dibattuti nella contrattualistica immobiliare.

Il caso riguarda la compravendita di un immobile per il quale la società acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, lamentando il ritardo nella consegna del certificato di agibilità e l’impossibilità di locare l’immobile.

Le corti di merito, però, avevano respinto la domanda, ritenendo che: