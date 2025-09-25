Agibilità e Salva Casa: arriva il primo aggiornamento regionale della modulistica edilizia

Dopo l’Accordo in Conferenza Unificata n. 92/CU del 30 luglio 2025, con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza fissata (30 settembre 2025), arriva il primo aggiornamento regionale della modulistica relativa alla segnalazione certificata di agibilità (SCA). La Regione Lombardia ha, infatti, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 22 settembre 2025 la Delibera di Giunta Regionale 15 settembre 2025, n. XII/5001 recante “Modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia (d.l. n. 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 105/2024): adeguamento della modulistica edilizia regionale concernente la segnalazione certificata per l’agibilità”.

Agibilità e Salva Casa

Un aggiornamento necessario per far fronte alle modifiche apportate all’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) convertito in Legge n. 105/2024 che ha aggiunto i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, relativi alle deroghe per asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.

La Lombardia è, in questo modo, la prima Regione italiana ad avere aggiornato tutta la modulistica edilizia al Salva Casa. Ricordiamo, infatti, che l’aggiornamento della modulistica relativa all’agibilità arriva dopo la Delibera di Giunta n. XII/4246 del 15 aprile 2025 che aveva aggiornato il «MODULO UNICO TITOLARE» e la «RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE UNICA» approvati con D.G.R. n. X/6894/2017 e n. XI/784 del 12 novembre 2018.

Entrando nel dettaglio, la nuova delibera ha previsto: