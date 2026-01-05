Quadro normativo di riferimento

La questione si inserisce in un quadro normativo particolarmente complesso che ha caratterizzato la prima fase applicativa del d.lgs. n. 36/2023 in materia di requisiti di capacità economico-finanziaria per gli appalti di lavori di rilevante importo.

Il Codice ha distinto tra una regolazione generale dei requisiti di ordine speciale (art. 100) e discipline settoriali, ma questa impostazione ha prodotto – fino all’intervento correttivo del 2024 – una sovrapposizione di criteri non perfettamente coordinati.

Art. 100 del Codice e Allegato II.12

L’art. 100 disciplina in termini generali i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, rinviando espressamente all’Allegato II.12 per la definizione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

In attuazione di tale disposizione, l’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 prevedeva un requisito aggiuntivo di capacità economico-finanziaria consistente in un fatturato pari a 2,5 volte l’importo a base di gara, da dimostrare nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando.

Art. 103 del Codice: lavori di rilevante importo

Accanto a questa disciplina generale, il legislatore del 2023 ha introdotto l’art. 103, dedicato ai requisiti di partecipazione per i lavori di rilevante importo, prevedendo un fatturato pari al doppio dell’importo a base di gara, da calcolare sul miglior quinquennio degli ultimi dieci anni.

La norma si caratterizzava quindi per un coefficiente moltiplicativo inferiore e per un arco temporale più ampio, idoneo a valorizzare la stabilità economica dell’operatore.

La coesistenza di due discipline primarie

Al momento della gara, entrambe le disposizioni erano formalmente vigenti e riconducibili a fonti di pari rango. Il Codice non distingue infatti sul piano gerarchico tra articoli e allegati, che costituiscono un unico corpo normativo di livello primario.

Ne derivava una antinomia normativa interna, non risolvibile tramite i criteri della gerarchia, della cronologia o della competenza.

Dal d.P.R. 207/2010 al Correttivo 2024

Ulteriore elemento di complessità derivava dal fatto che l’Allegato II.12 riproduceva in parte norme del d.P.R. n. 207/2010, elevate però dal Codice del 2023 a rango primario.

Il d.lgs. n. 209/2024 è intervenuto successivamente modificando l’art. 103 ed eliminando il riferimento al volume d’affari, ricomponendo il sistema e superando l’incoerenza originaria.

Per le procedure bandite prima del correttivo, tuttavia, il contrasto doveva essere risolto applicando i criteri generali di composizione delle antinomie, in particolare quello della specialità.