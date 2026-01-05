Codice Appalti: articoli e allegati sono norme di stesso rango
I chiarimenti del Consiglio di Stato: il contrasto tra norme inserite nel codice e norme presenti negli allegati non si risolve in base al principio di gerarchia in quanto entrambe le disposizioni hanno valore di fonte primaria
La decisione del Consiglio
Una volta stabilita la prevalenza dell’art. 103 nel regime previgente, il Collegio rileva che, nel caso concreto, la società mandante avrebbe comunque posseduto il requisito sia applicando il criterio derogatorio fissato dal disciplinare (fatturato decennale pari a 2,5 volte l’importo), che applicando l’art. 103 in modo cogente (fatturato pari al doppio dell’importo sul miglior quinquennio).
Per questa ragione, l’appello è stato respinto l’appello, con conferma della legittimità dell’aggiudicazione.
Si chiariscono così alcuni punti fermi di particolare rilievo in materia di appalti, requisiti speciali e interpretazione delle norme:
- articoli e allegati del Codice hanno pari rango e costituiscono un unico corpus normativo;
- il favor partecipationis può fungere da criterio sussidiario nei conflitti tra norme di pari rango;
- in riferimento al possesso dei requisiti, nel regime anteriore al correttivo 2024, l’antinomia tra art. 103 e Allegato II.12 andava risolta applicando il criterio di specialità;
- l’art. 103 costituiva una disciplina speciale per i lavori di rilevante importo, prevalente sulla regolazione generale dei requisiti economico-finanziari;
- il correttivo del 2024 ha innovato il sistema, senza incidere sulle procedure bandite in precedenza.
Sicuramente una chiave di lettura metodologica per affrontare le contraddizioni del primo Codice e che aiuta anche a comprendere il senso delle scelte correttive intervenute successivamente.
