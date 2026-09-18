Come si calcola l'altezza di un edificio su terreno in pendenza quando la facciata a valle è più alta? Si può fare la media delle altezze delle facciate per rientrare nell'altezza massima? La premialità di 3,50 metri si somma all'altezza dell'edificio esistente?

A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5987 del 22 luglio 2026, che chiarisce uno degli aspetti più sottovalutati quando si verifica l'altezza dell'edificio su terreno in pendenza, ovvero che conta la facciata più alta, mentre la media serve soltanto a calcolare l'altezza di ciascun prospetto. Chi progetta affidandosi alla media può così ritrovarsi con un fabbricato fuori limite anche quando il fronte a monte resta sotto la soglia, e a metterlo al riparo non bastano né un'altezza media complessiva inferiore al massimo, né le facciate laterali contenute nel limite.

La decisione non consente di usare la media come scorciatoia per assorbire il dislivello del terreno. La regola discende dagli artt. 18 e 19 del Regolamento regionale Umbria n. 2/2015, che i giudici leggono secondo il loro tenore testuale, e non da un principio valido su tutto il territorio nazionale.

La pronuncia affronta, inoltre, altri due aspetti meritevoli di interesse, perché esclude che la premialità di 3,50 metri possa calcolarsi sulle regole della vecchia lottizzazione o sull'altezza del fabbricato esistente, e perché ammette il ricorso del vicino anche quando il panorama che perde non è particolarmente pregevole.

Demolizione e ricostruzione con premialità di altezza: dal ricorso del vicino all'appello

La vicenda trae origine da un permesso di costruire rilasciato a una società per demolire una villetta bifamiliare degli anni Settanta e ricostruire un edificio di nove appartamenti con autorimesse interrate. Una variante ha poi aggiunto un appartamento e alcune autorimesse e modificato la copertura, in parte piana e in parte inclinata al 4%.

Il lotto si trova in collina, più in basso della villetta che sorge sul lato opposto della strada, e il nuovo fabbricato sfrutta l'incremento di altezza previsto per gli edifici sostenibili, con prospetti sensibilmente diversi tra monte e valle. Il proprietario di un appartamento della villetta antistante ha impugnato il permesso con il ricorso e la variante con motivi aggiunti. Il TAR Umbria ha accolto la censura sull'altezza, ritenendo rilevante quella massima e non quella media, e ha respinto quella sul contesto architettonico.

In appello la società, affiancata dal Comune, ha riproposto le eccezioni preliminari. Secondo la sua tesi il vicino conosceva l'intervento dal rendering affisso in cantiere e da un esposto di alcuni lottizzanti, non aveva interesse a ricorrere perché privo di un panorama di pregio, e il termine per i motivi aggiunti decorreva dal deposito in giudizio della variante. Nel merito ha invocato l'altezza media massima di 6,50 metri del piano regolatore dell'epoca della lottizzazione, osservando che con i criteri attuali neppure una sopraelevazione del vecchio edificio, alto 8,74 metri a valle, avrebbe potuto sfruttare la premialità. In secondo luogo ha chiesto il calcolo dell'altezza come media delle quattro facciate.

Bonus altezza per edifici sostenibili e altezza della facciata: le norme regionali

Per comprendere la decisione dei giudici d'appello, è necessario inquadrare bene la normativa di riferimento. L'art. 51, comma 6, della Legge regionale Umbria n. 1/2015 (Testo unico governo del territorio) consente, per gli interventi su edifici nuovi o esistenti che conseguono la certificazione regionale di sostenibilità ambientale, da non confondere con l'attestato di prestazione energetica, di aumentare il numero dei piani e l'altezza massima ammessi dallo strumento urbanistico fino a 3,50 metri, fuori dagli ambiti tutelati dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi e tenendo conto del contesto urbano.

Il Regolamento regionale Umbria n. 2/2015 misura l'altezza dell'edificio dalla quota di spiccato, cioè il terreno sistemato a contatto con la parete, fino all'intersezione del filo esterno della parete con l'intradosso della copertura posta al livello più alto, misurata in gronda per le falde inclinate e sul solaio strutturale per le coperture piane (art. 18, comma 1). Per le coperture con falde inclinate oltre il 35%, la stessa norma misura l'altezza sulla distanza media tra linea di colmo ed estradosso dell'ultimo solaio (art. 18, comma 1, lett. a).

Per gli edifici posti su terreni in pendenza a quote diverse, l'altezza è data dalla maggiore fra quelle delle facciate (art. 18, comma 2), e l'altezza di ciascuna facciata è la media delle distanze misurate lungo quel prospetto (art. 19).

Sul piano transitorio, l'art. 140 del regolamento fa salve le previsioni dei piani attuativi adottati alla data del 12 novembre 2008, mentre le norme tecniche del piano regolatore comunale rinviano in via generale ai parametri del regolamento, applicando ai piani attuativi adottati entro quella data i parametri vigenti al momento della loro adozione.

Altezza massima su terreno in pendenza: il prospetto più alto prevale sulla media

Alla luce di questo quadro, i giudici condividono anzitutto la scelta del TAR di applicare i parametri vigenti, una conclusione conforme alla logica, visto che il regolamento è attuativo della stessa legge da cui nasce la premialità sfruttata dall'intervento. La demolizione e ricostruzione, osserva Palazzo Spada, non attua la lottizzazione degli anni Settanta ma costituisce un intervento nuovo, per cui la clausola sui vecchi piani attuativi, e la norma tecnica comunale che la richiama, consentono soltanto di completare le opere programmate da quei piani.

Quanto al calcolo, la media prevista dall'art. 19 serve a determinare l'altezza della singola facciata e non quella dell'intero edificio, che coincide con la facciata di altezza media più elevata. Le misure, pacifiche tra le parti, rendono evidente la differenza tra i due metodi.

Parametro Altezza Prospetto a monte 8,70 m Prospetti laterali (media) 9,95 m Prospetto a valle 11,20 m Media dei quattro prospetti (tesi della società) 9,95 m Altezza dell'edificio (facciata più alta) 11,20 m Limite con premialità (6,50 + 3,50) 10,00 m

Il limite risulta quindi superato, e a nulla vale richiamare l'unico caso in cui, secondo i giudici, la norma consente di misurare l'intero edificio con una media, cioè quello delle falde inclinate oltre il 35%, perché la parte inclinata della copertura ha una pendenza del 4%.

Questa lettura non rende inutile il bonus. L'incremento si calcola sull'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico vigente al rilascio del titolo e non su quella materiale dell'edificio esistente, per cui un fabbricato può essere innalzato solo se la sua altezza, misurata con le regole attuali, non supera già quella raggiungibile con la premialità. Se la società avesse ristrutturato senza demolire, il vecchio edificio alto 8,74 metri a valle avrebbe potuto crescere fino a 10 metri, e non fino a 12,24, e l'eventuale esclusione dal beneficio dipende dalla particolare altezza del singolo edificio, non da un difetto della norma. In un passaggio che ritengono non decisivo, i giudici aggiungono che il rispetto delle altezze attuali si impone alle nuove costruzioni, alle sopraelevazioni e alle demolizioni e ricostruzioni che modificano l'altezza, mentre nelle ristrutturazioni ad altezza invariata quella preesistente può essere mantenuta.

Sulla tempestività, Palazzo Spada ricorda che, se si contesta la possibilità stessa di costruire, il termine per impugnare il titolo altrui decorre dall'inizio dei lavori, mentre se si contesta il modo, come l'altezza o le distanze, decorre dal completamento o dallo stato dei lavori che renda percepibile la consistenza dell'opera, salva la prova, anche presuntiva, di una conoscenza anteriore, secondo l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato (sentenze n. 1135/2016 e n. 1453/2026). Alla notifica del ricorso i lavori non erano ancora terminati, e la prova di una conoscenza anteriore non viene né dal rendering, che non indica l'altezza, né dall'esposto di alcuni lottizzanti, che essendo anonimo non dimostra, neppure per presunzioni, che il ricorrente ne conoscesse il contenuto.

Sull'interesse ad agire, richiamata l'Adunanza Plenaria (sentenza n. 22/2021), per cui la vicinitas fonda la legittimazione ma non prova da sola l'interesse, i giudici precisano che il pregiudizio va allegato in modo specifico e verificato allo stato degli atti, in chiave prospettica, senza pretendere la prova di un danno, come già affermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4155/2026). Non rileva che il panorama non sia particolarmente pregevole, sia perché al giudice non spetta valutare l'estetica dei luoghi, salvo che emerga a prima vista il carattere emulativo del ricorso, sia perché un muro di facciata sul lato opposto della strada penalizza comunque chi prima aveva una visuale quasi aperta. A rendere percepibile la lesione concorre anche il disallineamento architettonico del nuovo edificio rispetto alle villette circostanti, pur se la relativa censura è stata respinta in primo grado. Sui motivi aggiunti, infine, il documento depositato dal Comune, pur indicato come permesso in variante, conteneva soltanto elaborati progettuali, e il ricorso risulta tempestivo anche facendo decorrere il termine dal successivo deposito del titolo da parte della società.

Come verificare l'altezza della facciata a valle in fase di progetto

Dal punto di vista tecnico, la tesi della media sembrava plausibile per una ragione aritmetica, perché i 9,95 metri dei fianchi coincidono con la semisomma delle altezze a monte e a valle, e la media dei quattro prospetti finisce per restituire lo stesso valore, al quale però la norma non attribuisce alcun rilievo.

Anche se la pronuncia non lo affronta, perché le misure non erano contestate, la verifica di ogni prospetto parte dalla linea di spiccato, che unisce lungo il perimetro le quote del piano stradale, del marciapiede o del terreno a sistemazione definitiva ricavato dal piano quotato di progetto (artt. 10 e 11 del regolamento), per cui scavi e rilevati incidono direttamente sulla misura dei fronti.

Nella media di ciascuna facciata non si considerano le parti di parete rientranti o sporgenti (art. 19, comma 2). Dal computo dell'altezza restano esclusi, tra l'altro, gli extra-spessori dei solai e le coibentazioni delle coperture piane entro i limiti regolamentari, oltre alle maggiori altezze in corrispondenza delle bocche di lupo e degli accessi ai piani interrati o seminterrati, questi ultimi purché larghi non più di 5 metri e, salvo esigenze di sicurezza, uno per piano (artt. 17 e 18). Su un lotto in pendenza con autorimesse interrate, queste voci possono fare la differenza proprio sulla facciata decisiva.

In una prospettiva di sistema, la soluzione è coerente con le definizioni uniformi del Regolamento edilizio tipo, adottato con l'Intesa del 20 ottobre 2016, che fanno coincidere l'altezza dell'edificio con la massima tra quelle dei vari fronti. Quelle definizioni, però, non prevedono la media lungo il prospetto, che nel caso deciso è stata determinante, e per le coperture piane misurano il fronte fino alla sommità delle strutture perimetrali anziché fino all'intradosso del solaio. Fuori dall'Umbria la verifica parte quindi dalle definizioni regionali e comunali di recepimento, e la sentenza offre un criterio di lettura, non una regola da applicare in automatico.

Calcolo dell'altezza e premialità: le indicazioni operative per i tecnici

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Umbria che aveva annullato il permesso di costruire e la variante, benché l'edificio fosse ormai ultimato e in sede cautelare gli stessi giudici d'appello ne avessero sospeso gli effetti in attesa del merito, proprio per il rischio di demolire un'opera terminata.

Sul piano operativo, la pronuncia suggerisce al progettista di confrontare le altezze di tutti i prospetti partendo da quello più alto, che sui pendii è spesso il fronte a valle, e di calcolare la premialità sul limite dello strumento urbanistico vigente, senza fare affidamento sulla disciplina della lottizzazione originaria quando si demolisce e ricostruisce.

Il rilascio di due titoli e il sostegno del Comune in giudizio non hanno evitato l'esito, e il dato merita attenzione anche da parte di chi acquista in un edificio appena ultimato. Anche se la sentenza non se ne occupa, la sorte del fabbricato dipende ora dalle determinazioni del Comune ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, e l'Adunanza Plenaria (sentenza n. 17/2020) ha limitato la sanzione pecuniaria sostitutiva del ripristino ai soli vizi di forma e di procedura impossibili da rimuovere, mentre qui l'annullamento discende da un vizio sostanziale, il superamento dell'altezza massima.

Sul piano giurisprudenziale, la sentenza conferma il filone che, dopo la Plenaria del 2021, verifica l'interesse del vicino con rigore ma senza pretendere un danno dimostrato, e sul versante tecnico applica i parametri edilizi per ciò che dicono, anche quando il risultato riduce lo spazio delle premialità. Su un pendio, in fondo, un edificio è alto quanto la sua facciata a valle, anche quando chi lo contesta lo guarda dall'alto.

Altezza in pendenza, bonus di altezza e ricorso del vicino: le domande più frequenti

Per l'altezza massima di un edificio in pendenza vale la media dei prospetti o la facciata più alta?

Nella disciplina umbra esaminata dal Consiglio di Stato vale la facciata più alta, perché per gli edifici su terreni in pendenza la media delle distanze serve a calcolare l'altezza di ciascuna facciata, mentre l'altezza dell'edificio corrisponde alla maggiore tra quelle ottenute. Secondo i giudici, una misura media dell'intero edificio è ammessa solo per le coperture con falde inclinate oltre il 35%, sulla distanza tra linea di colmo ed estradosso dell'ultimo solaio.

Quanto si può alzare un edificio esistente con il bonus di altezza?

Nella disciplina umbra esaminata dal Consiglio di Stato l'incremento fino a 3,50 metri si calcola sull'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico vigente al rilascio del titolo, non sull'altezza del fabbricato esistente, per cui con un limite di 6,50 metri un edificio alto 8,74 può crescere fino a 10 e non fino a 12,24. Se l'altezza esistente supera già il limite raggiungibile con il bonus, il beneficio non spetta.

Da quando decorre il termine per impugnare un permesso di costruire rilasciato a un terzo?

Se si contestano le modalità dell'intervento, come altezza o distanze, il termine decorre di norma dal completamento dei lavori o dal momento in cui il loro avanzamento rende evidenti dimensioni e consistenza dell'opera, salvo che chi eccepisce la tardività provi, anche per presunzioni, una conoscenza anteriore. Se invece si contesta la possibilità stessa di costruire, il termine decorre dall'inizio dei lavori.