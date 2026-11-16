È appena calato il sipario a Montecitorio sull’Asbestos International Forum ed il tema è sempre più caldo. Le storie che passano per Casale Monferrato e Broni, attraversando il Palazzaccio con la vicenda “Eternit”, arrivando alla Fibronit sino alla questione del Liceo “Golgi”, sembrano sempre più come le macchie di Rorschach: oggi siamo ancora una collettività che non smette di mettere in discussione le proprie colpe.

Amianto e sicurezza sul lavoro: cosa ci insegnano le vittime che non possono più parlare

Non mi astengo e non m’asterrò mai di parlare di sicurezza sul lavoro e amianto. C'è un interrogativo che mi rivolgo ogni volta che parliamo di sicurezza sul lavoro e che, forse, dovrebbe essere più importante di qualsiasi disposizione normativa: se i morti potessero tornare, che cosa racconterebbero? E soprattutto, chi o cosa indicherebbero come responsabile della loro morte? È una domanda molto provocatoria ma profondamente morale ed etica. Immaginiamo per un momento che le vittime dell'amianto possano tornare nei luoghi in cui hanno lavorato, nelle fabbriche dove hanno respirato polveri invisibili, nelle case dove hanno vissuto senza sapere di essere esposte, nei quartieri che ancora oggi portano i segni di una contaminazione che non conosce confini. Immaginiamo che possano presentarsi agli ufficiali di polizia giudiziaria, che possano entrare nelle aule dei tribunali, sedersi davanti ai giudici e raccontare ciò che nessuna perizia tecnica ( di parte o di ufficio che sia), nessuna relazione tecnica, nessun verbale ispettivo e nessun documento amministrativo potranno mai restituire completamente: la paura, l’ansia, la sofferenza, la “consapevolezza tardiva” di essersi ammalati per qualcosa che avrebbe potuto essere evitato da loro stessi e dalla collettività. Forse quei morti non chiederebbero a gran voce solo giustizia, ma chiederebbero spiegazioni sul motivo del pericolo, perché non fosse stato impedito.

Perché la produzione, perché l’economia viene considerata più importante del bene supremo della salute. Perché qualcuno ha potuto continuare a lavorare, mentre altri, insieme alle loro famiglie, erano sati condannati a convivere con una malattia che avrebbe distrutto tutto. E forse la domanda più difficile sarebbe rivolta a tutti noi, collettività: com'è stato possibile che una società capace di conoscere il pericolo non sia stata altrettanto capace di proteggere le persone?

Naturalmente, parlare di colpevoli in senso morale non significa anticipare un giudizio penale o attribuire responsabilità individuali non ancora definitivamente accertate. La responsabilità penale deve essere sempre dimostrata nelle sedi competenti e al cospetto delle autorità giudiziarie, giudici naturali. Ma sul piano etico esiste una questione che non può essere evitata e che torna sempre: quando un pericolo è conosciuto, quando esistono strumenti potenziali e concreti per evitarlo e quando la prevenzione viene trascurata dall’indifferenza umana, il problema è solo di coscienza.

Casale Monferrato: una ferita che non si rimargina

La tragedia di Casale Monferrato rappresenta una delle testimonianze più drammatiche di questa questione. L'amianto non ha colpito soltanto gli operai che entravano quotidianamente nello stabilimento industriale, ma ha raggiunto le famiglie, le abitazioni, le strade e l'intero territorio; l’amianto è stato compagno di vita per anni di tutti i casalesi. Ha coinvolto persone che non avevano scelto di lavorare con quella sostanza e che spesso non sapevano nemmeno di essere esposte. Ma la lunga vicenda dell’Eternit, con le sue ripetute tappe giudiziarie, mostra quanto le conseguenze di uno stabilimento possano andare enormemente oltre la durata della sua attività produttiva. Quando le porte dello stabilimento si chiusero, il rischio non è mai terminato, le fibre hanno continuato a svolazzare libere, rappresentando un pericolo serio per le malattie che si sono manifestate molti anni dopo.

La recente decisione della Cassazione, che il 10 novembre 2026 ha disposto un nuovo giudizio d'appello per una parte dei casi e dichiarato la prescrizione per altri, ha riportato al centro il dramma delle famiglie e il problema dei tempi della giustizia. La vicenda giudiziaria relativa allo stabilimento Eternit ha subito un’ulteriore battuta d’arresto a seguito della decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato la condanna a nove anni e sei mesi inflitta in appello all’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, disponendo un nuovo giudizio d’appello per oltre 60 casi e dichiarando la prescrizione per altre 25 vittime. Fino a una decisione definitiva, per l’imputato vale la presunzione di innocenza, e le motivazioni della Corte non sono ancora state depositate. La pronuncia si inserisce in un iter processuale particolarmente complicato, avviato oltre quindici anni fa, e riapre il dibattito sulle difficoltà di accertamento delle responsabilità penali nei casi di esposizione prolungata all’amianto. La decisione ha suscitato forte dispiacere nella comunità di Casale Monferrato e tra i familiari delle vittime, evidenziando la persistente tensione tra i tempi della giustizia, il riconoscimento delle responsabilità individuali e le esigenze di tutela delle comunità colpite da gravi fenomeni di contaminazione ambientale e sanitaria. Ed è proprio qui che la questione morale diventa ancora più dolorosa.

Mentre il processo riparte, le vittime non possono tornare. Mentre si discutono questioni procedurali, altre famiglie continuano a convivere con il vuoto lasciato da una persona cara o con la latenza di un mesotelioma. Mentre il diritto cerca di ricostruire le responsabilità individuali, il tempo continua a sottrarre la possibilità di ottenere a breve una risposta definitiva. Se quei lavoratori potessero tornare, forse chiederebbero perché la conoscenza della pericolosità dell'amianto non si sia trasformata, tempestivamente, in una protezione effettiva. E forse chiederebbero anche perché il loro diritto alla salute sia diventato oggetto di una battaglia giudiziaria tanto lunga.

Broni e la Fibronit: quando la memoria del passato non basta a proteggere il presente

La stessa riflessione ci porta a Broni, dove la presenza della ex Fibronit ha segnato profondamente il territorio e la memoria collettiva. Anche qui l'amianto non è soltanto una vicenda industriale conclusa, ma una questione ambientale e sanitaria che continua a interrogare le istituzioni e la comunità tutta. La storia della Fibronit avrebbe dovuto insegnare che la conoscenza di un territorio contaminato impone una particolare attenzione nella gestione degli edifici, delle attività di manutenzione e di qualsiasi intervento edilizio. La sicurezza non finisce dietro le porte chiuse della fabbrica. Eppure, proprio a Broni, a marzo 2026, la questione dell'amianto è tornata drammaticamente attuale con quanto accaduto al Liceo Camillo Golgi.

Il 23 marzo 2026, durante lavori di demolizione nell'area del vano ascensore, secondo quanto riportato dalle cronache e dall’esposto presentato in Procura si sarebbe verificata una dispersione di polveri contenenti amianto mentre l’attività scolastica era in corso. L'episodio ha determinato la chiusura precauzionale dell'istituto e l'avvio di accertamenti da parte delle autorità competenti. La vicenda ha inoltre dato luogo a un procedimento investigativo presso la Procura di Pavia, tuttora nella fase delle indagini. Gli accertamenti dell’ATS hanno poi rilevato valori entro i limiti di legge, e l’istituto ha riaperto a settembre. La vicenda del Liceo Scientifico “Camillo Golgi” di Broni ha portato alla ribalta della cronaca una problematica di particolare rilevanza sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e soprattutto negli ambienti scolastici. La dispersione di fibre di amianto, che secondo le ricostruzioni sarebbe avvenuta durante interventi edilizi svolti in orario scolastico, ha determinato la chiusura dell’istituto, sollevando interrogativi circa l’adeguatezza delle misure preventive adottate e l’effettiva sicurezza dei locali.

In termini giuridici, la questione richiama gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. 81/2008, nonché i principi di precauzione, tutela della salute e responsabilità degli enti competenti. È un passaggio che merita una riflessione particolarmente severa, proprio perché riguarda una scuola. Una scuola dovrebbe rappresentare il luogo nel quale la società protegge il proprio futuro, il bene più prezioso e vulnerabile i bambini ed i ragazzi. È il luogo nel quale si educano i giovani alla conoscenza, alla responsabilità e al rispetto delle regole. È il luogo nel quale il principio della tutela della persona dovrebbe trovare la sua espressione più concreta.

Quando, invece, il rischio del “killer “amianto entra in una scuola, la questione supera i confini della sicurezza di un normale cantiere. Non si parla più soltanto di lavoratori impegnati in un intervento di manutenzione, ma di studenti, molti dei quali minorenni, insegnanti e personale scolastico che hanno diritto a frequentare un ambiente sicuro, ad apprendere la cultura per un mondo migliore. La circostanza che l'edificio ricada nel sito di interesse nazionale Broni-ex Fibronit rende la vicenda ancora più significativa. Il territorio conosce la propria storia e avrebbe dovuto trasformare quella memoria in una forma di attenzione permanente e pressante.

La questione non è quella di attribuire anticipatamente colpe o responsabilità a singoli soggetti, che dovranno essere eventualmente accertate nelle sedi competenti, la questione è comprendere come sia stato possibile che, in un territorio segnato da una lunga storia di contaminazione da amianto si sia arrivati a un episodio di dispersione di polveri durante le normali attività scolastiche. La domanda morale diventa allora inevitabile: che cosa abbiamo imparato dalle vittime della Fibronit se, a distanza di anni, il rischio amianto continua a mettere in discussione la sicurezza dei luoghi nei quali crescono i nostri figli?

Amianto e sicurezza sul lavoro: il quadro tecnico e giuridico del D.Lgs. 81/2008

La tragedia dell'amianto non può essere affrontata soltanto attraverso una riflessione morale o storica. Richiede anche una puntuale conoscenza degli obblighi tecnici e giuridici posti a carico dei soggetti che organizzano e gestiscono le attività lavorative. Il riferimento fondamentale è rappresentato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare dal Capo III del Titolo IX, dedicato alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (articoli 246-261). La disciplina è stata recentemente aggiornata dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, in attuazione della direttiva europea 2023/2668.

Dal punto di vista sanitario, l'amianto costituisce un agente cancerogeno riconosciuto. L'inalazione delle fibre può provocare asbestosi, mesotelioma e tumori del polmone, della laringe e dell'ovaio. Una delle caratteristiche più insidiose di queste patologie è la lunga latenza: la malattia può manifestarsi anche a distanza di decenni dall'esposizione. Non esiste, pertanto, una soglia di esposizione che possa essere considerata garanzia di assenza di rischio sanitario.

Sul piano della prevenzione, il D.Lgs. 81/2008 individua una serie di obblighi specifici:

Individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto (art. 248): prima di iniziare lavori di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per individuare materiali potenzialmente contenenti amianto, acquisendo anche le informazioni disponibili presso i proprietari degli immobili.

Valutazione del rischio (art. 249): occorre valutare la natura e il grado della possibile esposizione, individuando le misure preventive e protettive. La normativa aggiornata attribuisce priorità alla rimozione dell'amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Notifica e misure preventive (artt. 250 e 251): devono essere rispettati gli obblighi di comunicazione alle autorità competenti e adottate misure organizzative e tecniche per ridurre al minimo la produzione e la dispersione di fibre.

Lavori di demolizione o rimozione (art. 256): gli interventi devono essere eseguiti da imprese abilitate, secondo le procedure previste e sulla base di un apposito piano di lavoro trasmesso all'organo di vigilanza.

Controllo dell'esposizione e sorveglianza sanitaria (artt. 253, 259 e 260): sono previsti monitoraggi, specifici obblighi sanitari e la conservazione della documentazione relativa all'esposizione dei lavoratori.

Un'ulteriore novità riguarda il valore limite di esposizione professionale. Dal 24 gennaio 2026 il limite previsto dall'art. 254 è pari a 0,01 fibre per centimetro cubo, calcolato come media ponderata su otto ore. In caso di superamento del limite, oppure quando si scopra che durante le lavorazioni sono stati coinvolti materiali contenenti amianto non precedentemente identificati, i lavori devono cessare immediatamente, adottando le misure necessarie a ripristinare condizioni di sicurezza. È fondamentale chiarire che il rispetto del valore limite non equivale a dichiarare l'ambiente privo di qualsiasi rischio: si tratta di un parametro normativo riferito all'esposizione professionale, non di una certificazione generale di salubrità degli edifici. Nel caso di immobili scolastici, inoltre, la gestione del rischio deve considerare anche la presenza di soggetti estranei alle lavorazioni, gestendo la valutazione dei rischi interferenti. La programmazione dei cantieri, la separazione delle aree interessate, l'impedimento dell'accesso ai locali contaminati, le procedure di decontaminazione e le verifiche prima della ripresa delle attività assumono quindi un'importanza decisiva.

In questa prospettiva, il caso del Liceo Golgi pone una questione che va oltre il singolo episodio: la prevenzione deve iniziare prima dell'apertura del cantiere, non dopo la dispersione delle fibre. Il sistema normativo non può essere interpretato come un insieme di adempimenti meramente documentali. La valutazione del rischio, la pianificazione dei lavori, la vigilanza e il controllo devono tradursi in misure concrete, efficaci e verificabili.

Le macchie di Rorschach: ciò che la società vede e ciò che preferisce non vedere

È qui che il collegamento con le macchie di Rorschach diventa particolarmente interessante. Nel test di Rorschach vengono presentate immagini composte da macchie d'inchiostro, spesso simmetriche e apparentemente prive di un significato univoco. Chi le osserva tende a riconoscervi immagini, figure e significati differenti, proiettando su di esse il proprio vissuto, le proprie paure e il proprio modo di interpretare la realtà. Proviamo ad applicare questa immagine alla storia dell'amianto.

Immaginiamo che le macchie non siano più soltanto inchiostro, ma diventino le tracce lasciate dall'amianto: le polveri negli stabilimenti, i residui nelle fabbriche, le coperture deteriorate, i materiali contaminati, le analisi ambientali, le documentazioni sanitarie e, soprattutto, le storie delle persone che si sono ammalate. Davanti alla stessa macchia, qualcuno potrebbe vedere un semplice problema manutentivo, qualcun altro un rischio da approfondire, altri ancora una responsabilità da accertare.

Ma c'è una differenza sostanziale tra il test psicologico e la realtà dell'amianto: nella realtà non tutto può essere lasciato all'interpretazione soggettiva. Le fibre esistono e sono letali, le malattie esistono e sono dolorose, le esposizioni possono essere documentate ma non sterilmente cartolarizzate e le responsabilità possono essere ricostruite attraverso le prove, attraverso le testimonianze ma si ha diritto ad un processo celere e non lungo quanto la malattia. La metafora di Rorschach diventa allora una critica alla capacità della società di guardare la realtà senza deformarla secondo i propri interessi. Passando per Casale Monferrato e Broni, attraversando la vicenda Eternit e arrivando alla Fibronit, sino alla questione del Liceo Golgi: le macchie di Rorschach di una collettività che non smette di mettere in discussione le proprie colpe. A Casale Monferrato la macchia assume il volto di una tragedia industriale che ha coinvolto intere generazioni; a Broni la stessa macchia richiama la storia della Fibronit, le bonifiche, la memoria delle vittime e le conseguenze ambientali di un passato che non può essere considerato definitivamente concluso. Al Liceo Golgi quella macchia assume un significato ancora diverso: non riguarda soltanto la memoria di ciò che è accaduto, ma la responsabilità di proteggere chi oggi frequenta un luogo destinato all'educazione e alla formazione.

Non si dimentichi mai che la mappa del Killer ha interessato tutto il Paese Italia, da: Balangero (Torino, Sede della più grande miniera di amianto d'Europa); Monfalcone (Gorizia, Friuli-Venezia Giulia uno dei casi più significativi di esposizione professionale all'amianto nella cantieristica navale); Trieste (Territorio caratterizzato da una lunga storia di attività portuali, cantieristiche e industriali, con eccessi epidemiologici di mesotelioma documentati negli studi territoriali); La Spezia (La presenza storica di cantieri navali, attività portuali e lavorazioni industriali ha determinato importanti esposizioni professionali all'amianto);Venezia -Porto Marghera (Le attività industriali e cantieristiche dell'area veneziana hanno comportato esposizioni ad amianto, con eccessi di mesotelioma rilevati negli studi epidemiologici); Livorno (Anche qui la cantieristica navale e le attività portuali hanno costituito importanti fonti storiche di esposizione professionale); Biancavilla (Catania, caso particolarmente grave di contaminazione ambientale dovuta alla fluoro-edenite, una fibra naturale asbestiforme cancerogena, presente nei materiali estratti dalla cava di Monte Calvario e utilizzati nell'edilizia locale); Augusta-Priolo e Milazzo (Aree industriali nelle quali gli studi epidemiologici hanno evidenziato criticità sanitarie, compresi eccessi di mesotelioma, in relazione anche alle esposizioni professionali); Rubiera (Reggio Emilia, sede dello stabilimento Icar, poi Industria Eternit Reggio Emilia, attivo nella produzione di manufatti in cemento-amianto). Cavagnolo, Brusasco, Verrua Savoia, ma anche Brozolo, Lauriano, Monteu da Po, le comunità del Chivassese che hanno pagato il tributo più alto alla “fabbrica della morte”.

E allora la domanda diventa: siamo davvero capaci di vedere la macchia per quello che è oppure continuiamo a interpretarla nel modo che ci risulta più conveniente? C'è il rischio concreto che la società finisca per abituarsi alle immagini della tragedia, trasformando le vittime in numeri, i procedimenti giudiziari in vicende burocratiche e le bonifiche in questioni amministrative.

Ma dietro ogni macchia ci sono persone, famiglie. E dietro ogni persona c'è una storia che non può essere cancellata.

La responsabilità morale: occorre aver fatto tutto per impedire che qualcuno morisse

La questione morale dell'amianto non riguarda soltanto chi abbia materialmente prodotto, utilizzato o diffuso una sostanza pericolosa. Riguarda anche chi, avendo il dovere e il potere di intervenire, non abbia adottato le misure necessarie per proteggere le persone.

Nella lunga storia dell’amianto in Italia, ha riguardato anche chi ha considerato la sicurezza un costo, chi ha sottovalutato le segnalazioni, chi ha preferito rinviare gli interventi, chi ha trattato la prevenzione come un adempimento secondario. Riguarda anche l'indifferenza, perché l'indifferenza davanti a un rischio conosciuto può diventare una forma di corresponsabilità morale. Non è sufficiente chiedersi se una norma sia stata formalmente rispettata. Occorre domandarsi se sia stato fatto tutto ciò che era necessario per evitare che una persona si ammalasse. Questa distinzione è fondamentale: la legge individua obblighi, responsabilità e sanzioni.

La morale pone una domanda più profonda: chi aveva la possibilità di impedire una tragedia ha fatto davvero tutto ciò che era nelle sue possibilità? È una domanda che dovrebbe essere rivolta a ogni datore di lavoro, a ogni dirigente, a ogni amministratore pubblico e a ogni soggetto che esercita poteri decisionali in materia di sicurezza. Non perché tutti siano automaticamente responsabili di ciò che è accaduto, ma perché nessuno dovrebbe poter considerare la salute altrui una questione estranea alle proprie decisioni. In questo contesto, il D.Lgs. 213/2025 assume un significato che va oltre il semplice aggiornamento della disciplina sulla protezione dall'amianto. La normativa deve rappresentare la traduzione concreta di una memoria collettiva in un obbligo di prevenzione.

Non possiamo continuare a commemorare le vittime e, contemporaneamente, tollerare che il rischio venga sottovalutato nei luoghi di lavoro, negli edifici pubblici e nelle scuole. Non possiamo celebrare la memoria di tante realtà come Casale Monferrato e non possiamo sottovalutare Broni. Non possiamo ricordare le vittime della Fibronit e poi considerare normale che un istituto scolastico situato in un territorio segnato dall'amianto debba affrontare una vicenda di dispersione di polveri durante l'attività didattica. La memoria non può essere soltanto una cerimonia annuale, una targa commemorativa o un minuto di silenzio. La memoria deve diventare una scelta organizzativa amministrativa, una decisione aziendale, un investimento nella bonifica, un controllo effettuato prima che inizino i lavori e una responsabilità assunta prima che qualcuno si ammali, una prevenzione reale. Perché il vero rispetto dei morti consiste soprattutto nel proteggere i vivi.

Conclusione: se i morti potessero parlare, quali macchie ci farebbero vedere?

Torniamo allora alla domanda iniziale: se i morti di Casale Monferrato potessero tornare, probabilmente ci chiederebbero perché la loro sofferenza non sia bastata a impedire altre esposizioni. Se potessero parlare le vittime della Fibronit, forse ci domanderebbero che cosa sia stato fatto della loro memoria e se il territorio abbia davvero imparato la lezione. Se potessero entrare nel Liceo Golgi, forse guarderebbero in faccia quegli studenti e quei lavoratori chiedendo alla collettività intera, al sistema nel suo complesso perché, dopo tutto quello che è accaduto, sia ancora necessario discutere della sicurezza di un edificio scolastico in un territorio segnato dall'amianto. E forse, davanti a una macchia di Rorschach, non vedrebbero figure astratte, ma i luoghi nei quali hanno lavorato, le case nelle quali hanno vissuto, i figli che hanno lasciato e le malattie che hanno dovuto affrontare.

La macchia, a quel punto, non sarebbe più un'immagine da interpretare. Sarebbe un marchio, una testimonianza: una testimonianza che ci obbliga a guardare dentro la nostra coscienza e a chiederci se abbiamo davvero compreso il significato della parola prevenzione. Perché la tragedia dell'amianto non è soltanto la storia di chi ha respirato fibre cancerogene, è anche la storia di una società che, pur avendo progressivamente acquisito conoscenze scientifiche e strumenti normativi, ha dovuto fare i conti con le conseguenze di decisioni e omissioni che meritano di essere ricostruite e accertate nelle sedi processuali ma non con processi e giudizi lunghissimi come la tela di Penelope. E la questione morale più importante non è stabilire chi riesca a sottrarsi a una responsabilità, ma costruire un sistema nel quale nessuno possa più sottrarsi al dovere di proteggere la vita umana.

Le macchie di Rorschach ci insegnano che davanti alla stessa immagine possiamo vedere cose differenti. Ma davanti alla morte di un lavoratore, alla sofferenza di una famiglia o alla possibile esposizione di uno studente all'amianto non possiamo permetterci interpretazioni di comodo. I morti non possono più denunciare, non possono più testimoniare, non possono più chiedere giustizia. Tocca ai vivi farlo per loro. E se un giorno dovessimo guardare indietro alla storia di Casale Monferrato, della Fibronit e del Liceo Golgi, dovremmo poter dire che almeno questa volta abbiamo imparato qualcosa. Non soltanto dalle sentenze, ma soprattutto dalle vite perdute. Perché la vera sconfitta della sicurezza sul lavoro non è soltanto quando una persona muore a causa del proprio lavoro.

È quando, dopo quella morte, la società continua a comportarsi come se non fosse successo nulla. E forse la macchia più grande non è quella lasciata dall'amianto, ma quella che rischiamo di lasciare sulla nostra coscienza ogni volta che sappiamo di dover proteggere qualcuno e non facciamo abbastanza per farlo.

A cura della dott.ssa Levato Francesca,

ispettore del lavoro in organico all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed in servizio, in regime di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come funzionario giuridico.



Nota redazionale. Il presente contributo esprime le opinioni dell’autrice e non implica posizioni dell’amministrazione di appartenenza né di quella in cui si presta servizio.

I procedimenti giudiziari richiamati sono tuttora in corso e nessuna responsabilità individuale può considerarsi accertata fino a una decisione definitiva.

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