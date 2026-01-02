Con la delibera del 3 dicembre 2025, n. 481, di cui ANAC ha dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2025, n. 300, l’Autorità Anticorruzione ha modificato e integrato due degli schemi di pubblicazione approvati con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, adottata ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. n. 33/2013.

Amministrazione Trasparente: ANAC aggiorna gli schemi di pubblicazione su risorse pubbliche e controlli

L’aggiornamento riguarda, in particolare, gli schemi relativi:

alla trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2013);

agli obblighi di pubblicazione sui controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31 del d.lgs. n. 33/2013).

L’intervento incide direttamente sulla struttura e sulla gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali, con effetti operativi destinati a manifestarsi già nel corso del 2026.

Il perché dell'aggiornamento

Nel corso dell’anno appena concluso, ANAC ha valutato l’opportunità di rivedere alcuni contenuti e modalità di rappresentazione dei due schemi, alla luce di tre elementi principali:

i contributi istituzionali pervenuti in sede di consultazione (Conferenza Unificata, Garante per la protezione dei dati personali, AgID e ISTAT);

l'esperienza applicativa maturata dalle amministrazioni durante la fase di prima attuazione;

maturata dalle amministrazioni durante la fase di prima attuazione; l’esigenza di migliorare la conoscibilità e la fruibilità delle informazioni pubblicate, evitando duplicazioni, ambiguità e sovrapposizioni tra sottosezioni.

L’obiettivo resta quello già indicato nella delibera n. 495/2024: standardizzare e semplificare gli obblighi di pubblicazione, fornendo alle amministrazioni modelli uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione dei dati.

Tre sono gli schemi che erano stati approvati con la delibera del 2024:

schema sull’organizzazione (art. 13);

schema su risorse pubbliche (art. 4-bis);

schema sui controlli (art. 31);

I documenti erano stati accompagnati da un periodo transitorio di 12 mesi, decorrente dal 21 gennaio 2025, data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Questo periodo di accompagnamento era stato pensato proprio per consentire alle amministrazioni di adeguare progressivamente le sottosezioni di Amministrazione Trasparente, testare i nuovi modelli e segnalare criticità applicative.

A partire dal 22 gennaio 2026 i modelli, nella versione aggiornata, assumeranno carattere pienamente obbligatorio.