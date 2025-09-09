mapei istituzionale
mapei istituzionale
geosec crepe nei muri
harpaceas blumatica

ANAC: attivo il nuovo servizio di registrazione utenti e gestione profili

A disposizione di cittadini, stazioni appaltanti e operatori economici la nuova sezione Area personale per la gestione di dati, profili e deleghe

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 09/09/2025

È già attivo il nuovo servizio ANAC di registrazione utenti e attribuzione dei diritti di accesso. Vediamo come cambia in concreto l'utilizzo dei servizi digitali dell'Autorità e cosa devono fare imprese, professionisti e stazioni appaltanti per registrarsi e gestire i propri profili, fermo restando che i diritti di accesso già acquisiti dagli utenti resteranno invariati, evitando interruzioni o decadenze nei servizi già in uso.

Servizio di registrazione ANAC: attivo il nuovo sistema

Lo strumento sostituisce la precedente modalità di registrazione, ormai non più disponibile, e introduce la nuova “Area personale” del portale ANAC, pensata per la gestione centralizzata di dati, profili e deleghe.

Il sistema è accessibile a:

  • cittadini;
  • imprese e loro collaboratori;
  • lavoratori delle imprese fornitrici della PA;
  • amministrazioni pubbliche e dipendenti;
  • enti di diritto privato che operano con funzioni pubblicistiche.

La registrazione avviene online, inserendo i dati richiesti e confermando l’attivazione tramite mail automatica.

Tipologie di profili

Il sistema gestisce un’ampia gamma di profili e deleghe, differenziati a seconda del ruolo svolto:

  • Contribuente OE, con approvazione automatica dal sistema;
  • OIV, RPCT, RAS, per i quali è previsto l'accesso esclusivamente con identità digitale di livello LoA3 e approvazione da parte della PA di riferimento;
  • Amministratore OE, con approvazione automatica previa verifica su Registro Imprese; in caso di esito negativo è prevista DSAN e valutazione da parte di ANAC;
  • Profili Stazione Appaltante (RUP, RP, referenti, responsabili elenchi ufficiali, ecc.), che richiedono validazione tramite PEC istituzionale.

Per alcune tipologie è ammessa la delega parziale delle funzioni (es. Amministratore OE e RPCT).

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici ANAC Digitalizzazione Pubblica Amministrazione

INDICE

1
ANAC: attivo il nuovo servizio di registrazione utenti e gestione profili
2
I contenuti del nuovo servizio
3
FAQ operative
assorup congresso nazionale 2025

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 01/09/2025
Da ufficio ad abitazione: il TAR sul cambio di destinazione d’uso senza opere
2
EDILIZIA - 05/09/2025
Prefabbricati e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato sui limiti della precarietà
3
EDILIZIA - 08/09/2025
Salva Casa e pergotenda: ecco quando non è edilizia libera e si commette reato
4
LAVORI PUBBLICI - 08/09/2025
Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse
5
LAVORI PUBBLICI - 05/09/2025
Varianti in corso d'opera: richiamo di ANAC sulle carenze progettuali
6
EDILIZIA - 07/09/2025
Demolizione abusi edilizi: il TAR su sanzione alternativa e responsabilità