È già attivo il nuovo servizio ANAC di registrazione utenti e attribuzione dei diritti di accesso. Vediamo come cambia in concreto l'utilizzo dei servizi digitali dell'Autorità e cosa devono fare imprese, professionisti e stazioni appaltanti per registrarsi e gestire i propri profili, fermo restando che i diritti di accesso già acquisiti dagli utenti resteranno invariati, evitando interruzioni o decadenze nei servizi già in uso.

Servizio di registrazione ANAC: attivo il nuovo sistema

Lo strumento sostituisce la precedente modalità di registrazione, ormai non più disponibile, e introduce la nuova “Area personale” del portale ANAC, pensata per la gestione centralizzata di dati, profili e deleghe.

Il sistema è accessibile a:

cittadini;

imprese e loro collaboratori;

lavoratori delle imprese fornitrici della PA;

amministrazioni pubbliche e dipendenti;

enti di diritto privato che operano con funzioni pubblicistiche.

La registrazione avviene online, inserendo i dati richiesti e confermando l’attivazione tramite mail automatica.

Tipologie di profili

Il sistema gestisce un’ampia gamma di profili e deleghe, differenziati a seconda del ruolo svolto:

Contribuente OE, con approvazione automatica dal sistema;

OIV, RPCT, RAS, per i quali è previsto l'accesso esclusivamente con identità digitale di livello LoA3 e approvazione da parte della PA di riferimento;

Amministratore OE, con approvazione automatica previa verifica su Registro Imprese; in caso di esito negativo è prevista DSAN e valutazione da parte di ANAC;

Profili Stazione Appaltante (RUP, RP, referenti, responsabili elenchi ufficiali, ecc.), che richiedono validazione tramite PEC istituzionale.

Per alcune tipologie è ammessa la delega parziale delle funzioni (es. Amministratore OE e RPCT).