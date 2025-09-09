ANAC: attivo il nuovo servizio di registrazione utenti e gestione profili
A disposizione di cittadini, stazioni appaltanti e operatori economici la nuova sezione Area personale per la gestione di dati, profili e deleghe
È già attivo il nuovo servizio ANAC di registrazione utenti e attribuzione dei diritti di accesso. Vediamo come cambia in concreto l'utilizzo dei servizi digitali dell'Autorità e cosa devono fare imprese, professionisti e stazioni appaltanti per registrarsi e gestire i propri profili, fermo restando che i diritti di accesso già acquisiti dagli utenti resteranno invariati, evitando interruzioni o decadenze nei servizi già in uso.
Servizio di registrazione ANAC: attivo il nuovo sistema
Lo strumento sostituisce la precedente modalità di registrazione, ormai non più disponibile, e introduce la nuova “Area personale” del portale ANAC, pensata per la gestione centralizzata di dati, profili e deleghe.
Il sistema è accessibile a:
- cittadini;
- imprese e loro collaboratori;
- lavoratori delle imprese fornitrici della PA;
- amministrazioni pubbliche e dipendenti;
- enti di diritto privato che operano con funzioni pubblicistiche.
La registrazione avviene online, inserendo i dati richiesti e confermando l’attivazione tramite mail automatica.
Tipologie di profili
Il sistema gestisce un’ampia gamma di profili e deleghe, differenziati a seconda del ruolo svolto:
- Contribuente OE, con approvazione automatica dal sistema;
- OIV, RPCT, RAS, per i quali è previsto l'accesso esclusivamente con identità digitale di livello LoA3 e approvazione da parte della PA di riferimento;
- Amministratore OE, con approvazione automatica previa verifica su Registro Imprese; in caso di esito negativo è prevista DSAN e valutazione da parte di ANAC;
- Profili Stazione Appaltante (RUP, RP, referenti, responsabili elenchi ufficiali, ecc.), che richiedono validazione tramite PEC istituzionale.
Per alcune tipologie è ammessa la delega parziale delle funzioni (es. Amministratore OE e RPCT).
