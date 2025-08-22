Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
ANAC, nuove regole su inconferibilità, incompatibilità e pantouflage: le delibere 328 e 329/2025

L’Autorità Anticorruzione aggiorna i Regolamenti di vigilanza e sanzionatori per rafforzare i controlli su incarichi pubblici e violazioni del divieto triennale ex art. 53 d.lgs. 165/2001

di Redazione tecnica - 22/08/2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025 il comunicato con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rende noto di aver approvato, con le delibere n. 328 e n. 329 del 30 luglio 2025, le revisioni di due Regolamenti fondamentali per l’attività di vigilanza:

  • il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari;
  • il Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (cd. pantouflage).

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 21 agosto 2025.

La revisione del Regolamento in materia di inconferibilità e incompatibilità (Delibera n. 328/2025)

Il Regolamento, adottato originariamente nel 2017 e già modificato nel 2021 e nel 2024, è stato ulteriormente aggiornato per rafforzare la disciplina dei procedimenti di vigilanza avviati dall’Autorità in relazione a:

  • conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti in controllo pubblico;
  • rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, con particolare attenzione ai conflitti di interesse e all’imparzialità.

La principale modifica riguarda l’articolo 7 del Regolamento, relativo alla definizione delle segnalazioni. È stato chiarito che il dirigente può disporre l’archiviazione non solo nei casi di manifesta infondatezza, genericità o incompetenza dell’Autorità, ma anche per segnalazioni di carattere personale o prive di rilevanza pubblica.

Viene inoltre rafforzata la possibilità di non avviare l’istruttoria per segnalazioni non prioritarie, pur mantenendo la loro considerazione ai fini della programmazione annuale e delle attività ispettive.

INDICE

INDICE

1
ANAC, nuove regole su inconferibilità, incompatibilità e pantouflage: le delibere 328 e 329/2025
2
La revisione del Regolamento sul pantouflage
3
Conclusioni operative
