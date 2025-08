ANAC: illegittima la clausola di partecipazione obbligatoria a tutti i lotti

È legittimo imporre ai concorrenti di una gara pubblica l’obbligo di partecipare a tutti i lotti? In che misura tale clausola può incidere sulla concorrenza e sull’accesso al mercato? E come devono comportarsi le stazioni appaltanti quando le esigenze di coordinamento operativo si scontrano con i principi di legalità e trasparenza?

Appalto multilotto: illegittima la clausola che impone la partecipazione a tutti

A queste domande ha risposto l’ANAC con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, con cui l’Autorità ha evidenziato come l’obbligo di partecipazione unitaria in una gara multi lotto rappresenti una violazione dei principi fondamentali del Codice dei contratti pubblici, conducendo a una valutazione di illegittimità della clausola.

Nel caso specifico, la gara era suddivisa in tre lotti distinti, ciascuno con CIG e categorie SOA diverse, per un importo complessivo superiore a 2 milioni di euro. Nonostante la struttura formalmente multilotto, l’art. 3 del Disciplinare imponeva l’obbligo per gli operatori economici di presentare offerta su tutti e tre i lotti, ritenuti dalla stazione appaltante “funzionalmente unitari”.

Una scelta che la stazione appaltante ha giustificato con l’esigenza di coordinare le lavorazioni su un unico edificio e rispettare le tempistiche stringenti dettate dal cronoprogramma PNRR. Tuttavia, secondo ANAC, tale previsione configura un accorpamento artificioso in violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023.