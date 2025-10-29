Appalti pubblici: ANAC approva il nuovo Manuale sulla qualificazione SOA
Aggiornati criteri e procedure per attestazioni SOA, cessioni di azienda e avvalimento secondo il nuovo Codice Appalti e Correttivo
Novità per la qualificazione degli operatori economici per l’esecuzione di lavori pubblici sopra i 150.000 euro: con la delibera del 22 ottobre 2025, n. 413, ANAC ha approvato il nuovo “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, aggiornando il testo adottato con il Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2014, pubblicato nella GURI il 28 ottobre dello stesso anno.
Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal d.Lgs. n. 36/2023 e dal d.Lgs. n. 209/2024 (“Correttivo Codice”), armonizzando le regole sulla qualificazione con la nuova impostazione del Codice, che disciplina il sistema direttamente attraverso gli allegati II.12 e II.18.
Oltre all’aggiornamento dei riferimenti normativi, il Manuale integra i più recenti Comunicati del Presidente ANAC e i principali orientamenti giurisprudenziali maturati dopo il 2014, con l’obiettivo di fornire alle SOA e agli operatori economici indicazioni univoche per la corretta attestazione dei requisiti.
Tra gli interventi più rilevanti:
- l’inserimento di un paragrafo dedicato alla qualificazione delle reti d’impresa, equiparate ai consorzi stabili quando ricorrono i presupposti;
- la revisione dei criteri di utilizzo dei rami d’azienda nei processi di qualificazione;
- la definizione di nuove regole operative sull’avvalimento ai fini dell’attestazione.
