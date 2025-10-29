mapei istituzionale
Appalti pubblici: ANAC approva il nuovo Manuale sulla qualificazione SOA

Aggiornati criteri e procedure per attestazioni SOA, cessioni di azienda e avvalimento secondo il nuovo Codice Appalti e Correttivo

di Redazione tecnica - 29/10/2025

Novità per la qualificazione degli operatori economici per l’esecuzione di lavori pubblici sopra i 150.000 euro: con la delibera del 22 ottobre 2025, n. 413, ANAC ha approvato il nuovo “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, aggiornando il testo adottato con il Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2014, pubblicato nella GURI il 28 ottobre dello stesso anno.

Qualificazione SOA: ANAC approva il nuovo Manuale

Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal d.Lgs. n. 36/2023 e dal d.Lgs. n. 209/2024 (“Correttivo Codice”), armonizzando le regole sulla qualificazione con la nuova impostazione del Codice, che disciplina il sistema direttamente attraverso gli allegati II.12 e II.18.

Oltre all’aggiornamento dei riferimenti normativi, il Manuale integra i più recenti Comunicati del Presidente ANAC e i principali orientamenti giurisprudenziali maturati dopo il 2014, con l’obiettivo di fornire alle SOA e agli operatori economici indicazioni univoche per la corretta attestazione dei requisiti.

Tra gli interventi più rilevanti:

  • l’inserimento di un paragrafo dedicato alla qualificazione delle reti d’impresa, equiparate ai consorzi stabili quando ricorrono i presupposti;
  • la revisione dei criteri di utilizzo dei rami d’azienda nei processi di qualificazione;
  • la definizione di nuove regole operative sull’avvalimento ai fini dell’attestazione.
