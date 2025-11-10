ANAC: nuove funzionalità per il Portale dei pagamenti e Gestione Contributi Gara
Aggiornati i servizi online per la gestione dei contributi di gara, semplificando le operazioni per stazioni appaltanti e operatori economici
Sono disponibili sul sito di ANAC nuove funzionalità per gli utenti dedicate alla gestione dei contributi di gara e al Portale dei pagamenti.
L’aggiornamento mira a semplificare il versamento della contribuzione dovuta da parte di operatori economici (OE) e stazioni appaltanti (SA), migliorando la tracciabilità e la trasparenza dei flussi verso l’Autorità.
Gestione contributi gara: cosa cambia
Il servizio “Gestione Contributi Gara” introduce funzioni pensate per rendere più immediata la consultazione e la gestione dei versamenti dovuti:
- Visualizza tutto, per accedere rapidamente a tutti i raggruppamenti delle amministrazioni in cui l’utente possiede un profilo di “Contribuente SA”;
- Accesso diretto dal raggruppamento all’avviso di pagamento collegato;
- Ricerca per Amministrazione e Centro di costo, utile per individuare velocemente i versamenti connessi a specifici uffici o strutture interne;
- Ricerca per CIG, che consente di risalire al contributo relativo a una specifica gara o procedura.
Il sistema consente una gestione più trasparente dei contributi e un miglior coordinamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), da cui vengono importati automaticamente i dati relativi alle procedure.
Il servizio resta accessibile previa registrazione e assegnazione del profilo di “contribuente”, da associare alla stazione appaltante o all’operatore economico rappresentato. Per le procedure pregresse rimane operativo, in parallelo, il vecchio servizio “Riscossione”, utilizzabile per i pagamenti tramite MAV.
Portale dei Pagamenti ANAC: le nuove funzioni
Aggiornamenti significativi anche per il Portale dei pagamenti ANAC: oltre alla nuova funzione “Visualizza tutto”, che permette di consultare tutti gli avvisi di pagamento riferiti alle amministrazioni collegate al proprio profilo, è ora disponibile un accesso diretto dall’avviso di pagamento al raggruppamento collegato.
L’interfaccia consente agli utenti di:
- visualizzare la propria posizione debitoria;
- effettuare pagamenti spontanei o conto terzi;
- consultare lo storico delle operazioni e scaricare le ricevute telematiche.
La ricevuta di pagamento, una volta emessa, viene automaticamente archiviata nella sezione “Pagamenti effettuati”, assicurando piena tracciabilità delle transazioni.
Adempimenti per le stazioni appaltanti e gli operatori economici
ANAC richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti sull’obbligo di regolarizzare, tramite il nuovo sistema, anche i contributi relativi agli anni precedenti non ancora versati.
Le amministrazioni sono quindi invitate a verificare la propria posizione contributiva nel servizio “Gestione Contributi Gara”, assicurandosi che i pagamenti risultino correttamente associati al proprio profilo e ai rispettivi centri di costo.
L’avviso di pagamento pagoPA rappresenta, di fatto, il solo canale abilitato per adempiere alla contribuzione dovuta all’Autorità. Una volta effettuato il versamento, la ricevuta telematica rilasciata dal Portale dei pagamenti costituisce la prova dell’adempimento e deve essere conservata digitalmente in vista di eventuali controlli.
IL NOTIZIOMETRO