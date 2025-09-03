Incentivi tecnici: ANAC sull’obbligo di pubblicazione dei dati
L’Autorità Anticorruzione chiarisce limiti e contenuti della trasparenza sui compensi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche, previsti dal Codice dei Contratti Pubblici
Il regime di trasparenza amministrativa, disciplinato dal d.lgs. 33/2013, continua a porre non pochi interrogativi applicativi. Tra questi, la pubblicazione dei dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del Codice dei contratti ha generato dubbi diffusi nelle amministrazioni aggiudicatrici, oscillanti tra l’esigenza di garantire la massima accessibilità e la necessità di salvaguardare i dati personali dei dipendenti.
Pubblicazione dati sugli incentivi tecnici: interviene ANAC
Conferma del delicato equilibrio tra accessibilità e riservatezza è il parere ANAC del 23 luglio 2025, fasc. n. 2764, in risposta a un’amministrazione preoccupata di comprendere fino a che punto dovesse spingersi l’obbligo di pubblicazione dei dati sugli incentivi.
Il parere mette ordine in una materia caratterizzata da prassi disomogenee. Alcune amministrazioni, per eccesso di cautela, avevano limitato la pubblicazione ai soli dati aggregati; altre, invece, avevano diffuso anche le determine complete, con evidenti criticità sotto il profilo della privacy.
Nel caso in esame, l’ente ha quindi richiesto:
- se sia necessario pubblicare le determine di liquidazione degli incentivi, o basta estrarne i dati principali;
- fino a che punto la trasparenza deve prevalere sul diritto alla riservatezza dei dipendenti.
Documenti AllegatiParere
