Vigilanza collaborativa ANAC: il report semestrale sugli appalti
Pubblicata la relazione semestrale sulla vigilanza collaborativa: 27 procedure per oltre 2,8 miliardi di euro, 58 pareri emessi e tempi medi di risposta inferiori a una settimana
Nella prima metà del 2025, sono state 27 le procedure di gara sottoposte a vigilanza collaborativa da parte di ANAC per un valore complessivo superiore a 2,8 miliardi di euro. L’attività si è tradotta nell’emissione di 58 pareri, di cui ben 39 contenenti rilievi.
Vigilanza collaborativa: il report sull'attività ANAC
Sono questi i numeri principali del report semestrale contenuti nella relazione approvata dal Consiglio dell’Autorità il 10 settembre 2025, che fotografa l’operatività dell’Ufficio “Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza” istituito con il nuovo Codice dei contratti.
Disciplinata dall’art. 222, comma 3, lett. h), del d.lgs. 36/2023 e in vigore dal 1° luglio 2023, la vigilanza collaborativa rappresenta una forma eccezionale di controllo preventivo che ANAC può esercitare su richiesta delle stazioni appaltanti, in relazione agli “affidamenti di particolare interesse”.
Il Regolamento del 20 giugno 2023 ha dettagliato le modalità applicative, con protocolli operativi che definiscono:
- la documentazione da esaminare;
- le modalità di interlocuzione con l’amministrazione;
- la durata della collaborazione;
- le eventuali clausole di legalità da inserire nei bandi.
Due gli obiettivi:
- garantire la corretta impostazione delle procedure di gara;
- prevenire, ex ante, criticità legate a rischi di corruzione, conflitti di interesse o infiltrazioni criminali.
Documenti AllegatiReport
IL NOTIZIOMETRO