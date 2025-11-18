Requisiti aggiuntivi e assenza di progettazione: richiamo ANAC alle stazioni appaltanti
La delibera n. 430/2025 ribadisce i limiti del Codice dei contratti su qualificazione, progettazione e criteri premiali negli appalti di lavori
Gravi vizi della lex specialis e trenta giorni concessi alla stazione appaltante per conformarsi, annullando integralmente bando, disciplinare e atti adottati medio tempore, con la chiara avvertenza della possibile impugnazione in caso di inerzia.
È questo, in sintesi, il contenuto della Delibera ANAC del 5 novembre 2025, n. 430, adottata nell’ambito di una procedura PNRR per lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento di un sistema portuale regionale.
Requisiti illegittimi e progettazione assente: ANAC chiede annullamento gara
La procedura, una gara aperta da oltre 18 milioni di euro, strutturata come Accordo Quadro quadriennale perlavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento del sistema portuale con risorse a valere sul PNRR, presentava tre criticità centrali:
- l’assenza di progettazione a base di gara;
- la previsione di un requisito di fatturato aggiuntivo rispetto alla SOA;
- l’attribuzione di punteggi premiali per prestazioni non previste dal Codice.
Un impianto che, secondo ANAC, comprometteva elementi essenziali della concorrenza e della corretta determinazione dell’oggetto contrattuale.
Documenti AllegatiDelibera
IL NOTIZIOMETRO