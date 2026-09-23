Anas S.p.A. cerca Specialist Riserve da inserire a supporto della Struttura DSP/GTS. La figura sarà chiamata a seguire le attività istruttorie connesse alle riserve e ai relativi procedimenti di definizione, fornendo supporto a direttori dei lavori e RUP.
Specialist Riserve: aperta la selezione ANAS
Il professionista selezionato dovrà fornire supporto tecnico nell’esame delle riserve iscritte sugli atti contabili durante l’esecuzione dell’appalto, contribuendo alla predisposizione delle controdeduzioni e alla gestione delle criticità emerse nel corso della commessa.
Rientrano tra le attività anche le istruttorie relative alle proposte di accordo bonario formulate dai RUP o dalle Commissioni di cui all’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, oltre alle proposte transattive stragiudiziali e, ove richiesto, giudiziali.
Lo Specialist dovrà inoltre curare i pareri preliminari e definitivi per la sottoscrizione dei verbali di accordo bonario, l’istruttoria tecnico-economica dei verbali transattivi e la gestione amministrativa dei relativi procedimenti.
Specialist Riserve Anas: laurea, abilitazione ed esperienza richiesta
Per partecipare alla selezione è richiesta una laurea magistrale nel settore A civile-ambientale e il possesso dell’abilitazione professionale.
È inoltre necessario aver maturato almeno due anni di esperienza nella direzione lavori o direzione operativa di commesse pubbliche, nella direzione tecnica di cantiere oppure nella redazione, cura e gestione delle riserve in ambito pubblico o privato.
Possono assumere rilievo anche precedenti esperienze come RUP, la partecipazione a Commissioni di accordo bonario o Collegi Consultivi Tecnici, nonché incarichi svolti come CTU o CTP.
Tra le competenze richieste figurano la conoscenza della normativa sui lavori pubblici, dei procedimenti di risoluzione delle controversie e della gestione tecnica e contabile della commessa.
Master, albo e competenze: i titoli preferenziali nella selezione
Anas considera gradita la padronanza del pacchetto Office, di PriMus, AutoCAD e dei software utilizzati internamente.
Costituiscono inoltre elementi preferenziali eventuali master o specializzazioni in materia di lavori pubblici, un dottorato in ingegneria civile e l’iscrizione all’albo professionale.
In fase di screening dei curricula sarà attribuito un titolo preferenziale ai candidati residenti nel Lazio.
Contratto, retribuzione e invio candidature
La posizione prevede un contratto a tempo indeterminato, con applicazione del CCNL dipendenti Anas 2025-2027 e inquadramento P.O.E. A1 – Tecnico Professionale.
La Retribuzione Annuale Lorda è pari a 45.262,28 euro, cui si aggiungono le indennità previste dalla contrattazione collettiva in funzione dell’effettiva prestazione, oltre al sistema di welfare e benefit aziendale.
Ai fini dello screening, Anas specifica che saranno considerate esclusivamente le informazioni inserite nel format di candidatura; requisiti, esperienze e incarichi devono quindi essere riportati direttamente negli appositi campi.
Per i candidati già titolari di un contratto presso una società del Gruppo FS, la posizione potrà essere valutata nell’ambito della mobilità infragruppo.