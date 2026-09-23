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Anas cerca Specialist Riserve: assunzione a tempo indeterminato per ingegneri

La selezione riguarda la sede di Roma ed è rivolta a professionisti dell’area civile-ambientale con esperienza nella direzione lavori e nella gestione delle riserve negli appalti. Ecco come ed entro quando candidarsi

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di Redazione tecnica - 23/09/2026

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Anas S.p.A. cerca Specialist Riserve da inserire a supporto della Struttura DSP/GTS. La figura sarà chiamata a seguire le attività istruttorie connesse alle riserve e ai relativi procedimenti di definizione, fornendo supporto a direttori dei lavori e RUP.

Specialist Riserve: aperta la selezione ANAS

Il professionista selezionato dovrà fornire supporto tecnico nell’esame delle riserve iscritte sugli atti contabili durante l’esecuzione dell’appalto, contribuendo alla predisposizione delle controdeduzioni e alla gestione delle criticità emerse nel corso della commessa.

Rientrano tra le attività anche le istruttorie relative alle proposte di accordo bonario formulate dai RUP o dalle Commissioni di cui all’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, oltre alle proposte transattive stragiudiziali e, ove richiesto, giudiziali.

Lo Specialist dovrà inoltre curare i pareri preliminari e definitivi per la sottoscrizione dei verbali di accordo bonario, l’istruttoria tecnico-economica dei verbali transattivi e la gestione amministrativa dei relativi procedimenti.

Specialist Riserve Anas: laurea, abilitazione ed esperienza richiesta

Per partecipare alla selezione è richiesta una laurea magistrale nel settore A civile-ambientale e il possesso dell’abilitazione professionale.

È inoltre necessario aver maturato almeno due anni di esperienza nella direzione lavori o direzione operativa di commesse pubbliche, nella direzione tecnica di cantiere oppure nella redazione, cura e gestione delle riserve in ambito pubblico o privato.

Possono assumere rilievo anche precedenti esperienze come RUP, la partecipazione a Commissioni di accordo bonario o Collegi Consultivi Tecnici, nonché incarichi svolti come CTU o CTP.

Tra le competenze richieste figurano la conoscenza della normativa sui lavori pubblici, dei procedimenti di risoluzione delle controversie e della gestione tecnica e contabile della commessa.

Master, albo e competenze: i titoli preferenziali nella selezione

Anas considera gradita la padronanza del pacchetto Office, di PriMus, AutoCAD e dei software utilizzati internamente.

Costituiscono inoltre elementi preferenziali eventuali master o specializzazioni in materia di lavori pubblici, un dottorato in ingegneria civile e l’iscrizione all’albo professionale.

In fase di screening dei curricula sarà attribuito un titolo preferenziale ai candidati residenti nel Lazio.

Contratto, retribuzione e invio candidature

La posizione prevede un contratto a tempo indeterminato, con applicazione del CCNL dipendenti Anas 2025-2027 e inquadramento P.O.E. A1 – Tecnico Professionale.

La Retribuzione Annuale Lorda è pari a 45.262,28 euro, cui si aggiungono le indennità previste dalla contrattazione collettiva in funzione dell’effettiva prestazione, oltre al sistema di welfare e benefit aziendale.

Ai fini dello screening, Anas specifica che saranno considerate esclusivamente le informazioni inserite nel format di candidatura; requisiti, esperienze e incarichi devono quindi essere riportati direttamente negli appositi campi.

Per i candidati già titolari di un contratto presso una società del Gruppo FS, la posizione potrà essere valutata nell’ambito della mobilità infragruppo.

© Riproduzione riservata
Tag:
PROFESSIONE Appalti pubblici Ingegneri ANAS Competenze professionali Riserve
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