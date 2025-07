Annotazione nel Casellario ANAC: illegittima senza verifica dei fatti

Quali limiti incontra il potere dell’ANAC di inserire annotazioni nel Casellario informatico? Può l’Autorità procedere anche in presenza di una revoca contraddittoria e non motivata? E quali tutele restano in capo all’operatore economico?

Iscrizione al Casellario ANAC: la vigilanza dell’Autorità e i margini di tutela degli OE

La gestione del Casellario informatico degli operatori economici, prevista nel Codice dei Contratti Pubblici prima dall’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, oggi dall’art. 222, comma 10 del d.Lgs. n, 36/2023, rappresenta uno degli strumenti principali in mano all’ANAC per garantire la trasparenza e l’affidabilità nel mercato degli appalti pubblici.

La giurisprudenza amministrativa ha però più volte chiarito che l’esercizio di tale potere non è automatico: anche nei casi in cui le condotte oggetto di segnalazione rientrino tra quelle tipizzate, l’Autorità è tenuta a valutare attentamente le circostanze concrete, specie in presenza di elementi che possano far dubitare della fondatezza o della linearità dell’operato della stazione appaltante.

È in questo solco interpretativo che si inserisce la sentenza del TAR Lazio, 21 luglio 2025, n. 14384, che ha annullato un’annotazione disposta da ANAC sul presupposto della revoca dell’aggiudicazione, per difetto di motivazione e mancata valutazione delle ambiguità della condotta della stazione appaltante.

Il caso riguardava una cooperativa sociale risultata aggiudicataria della concessione per la gestione di una struttura residenziale, la cui esecuzione era stata avviata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. Trascorsi oltre 9 mesi senza che fosse stipulato il contratto definitivo, la cooperativa aveva comunicato la volontà di sciogliere il vincolo.

Solo dopo tale comunicazione, il Comune ha avviato un procedimento di revoca dell’aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione e segnalazione all’ANAC. L’Autorità ha quindi disposto l’annotazione della notizia nel Casellario informatico, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento adottato con Delibera n. 721/2020.

L’obbligo di motivazione dell’ANAC anche nei casi “tipizzati”

Il TAR ribadisce un principio ormai consolidato: anche qualora l’annotazione riguardi fattispecie che rientrano tra quelle considerate tipiche (come la revoca per inadempimento), l’Autorità è comunque tenuta a motivare in concreto l’utilità dell’iscrizione, specie in presenza di elementi di “straordinarietà” o condotte contraddittorie della stazione appaltante.

Nel caso specifico, l’ANAC ha omesso di considerare che: