Dalla riforma del 2016 arrivata con il Decreto SCIA (D.Lgs. n. 222/2016), l'azione amministrativa dei Comuni si è progressivamente spostata da un controllo preventivo ad uno successivo. Non è più il titolo rilasciato dall'ufficio ad aprire il cantiere, ma è il privato a dichiarare sotto la propria responsabilità la conformità delle opere, mentre all'amministrazione resta il compito di verificare e, se del caso, intervenire dopo.

Questo spostamento di baricentro porta con sé un contrappeso naturale, ovvero il potere di autotutela con cui il Comune può ancora annullare gli effetti della segnalazione quando ne riscontri l'illegittimità. È un potere reale, ma non illimitato, perché deve misurarsi con le garanzie partecipative del privato e con l'affidamento che matura su una SCIA ormai consolidata. Ed è proprio sul confine di quel potere che si gioca la vicenda, quando l'intervento tardivo dell'ufficio rischia di travolgere una posizione che il tempo e il silenzio hanno reso stabile.

Fino a che punto, allora, può spingersi l'autotutela comunale su una SCIA per il recupero di un sottotetto? Il Comune può contestare nel provvedimento finale difformità mai sollevate all'avvio del procedimento? E una carenza soltanto documentale, sanabile mentre i lavori sono ancora in corso, basta a far cadere il titolo?

A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5210 del 30 giugno 2026, che mette al centro non le difformità rilevate ma il modo in cui il Comune ha esercitato l'autotutela sulla SCIA, ribadendo che l'annullamento d'ufficio non può reggersi su contestazioni comparse solo nel provvedimento finale.

Recupero del sottotetto e annullamento della SCIA in autotutela

La società proprietaria di un edificio residenziale, realizzato in forza di un permesso di costruire e successive varianti, presentava una SCIA per recuperare a fini abitativi il locale sottotetto e ricavarne undici nuove unità. L'intervento prevedeva opere interne, con la demolizione di parte della soletta del pavimento per circa 28 centimetri, così da portare l'altezza del piano a 2,60 metri, e l'apertura di nuovi vani finestra lungo le murature perimetrali.

Prima di provvedere, il Comune aveva avviato il procedimento con una comunicazione che segnalava soltanto alcuni rilievi. Con l'atto conclusivo annullava poi gli effetti della SCIA e ordinava la demolizione delle opere già eseguite, fondandosi su una pluralità di ragioni ulteriori, tra cui la mancata produzione dell'atto di pertinenzialità dei parcheggi. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR e, con motivi aggiunti, estendeva l'impugnazione al successivo diniego di riesame. I giudici di primo grado respingevano il ricorso, scegliendo di esaminare soltanto le questioni assistite da minori margini di incertezza, tra cui l'atto di pertinenzialità dei parcheggi e la discrasia fra l'altezza delle porte interne indicata nel titolo originario e quella riscontrata in sede di sopralluogo. Contro quella decisione la società proponeva appello.

Il quadro normativo tra SCIA, autotutela e garanzie partecipative

Per comprendere la decisione dei giudici di Palazzo Spada occorre leggere insieme la disciplina edilizia e le norme sul procedimento amministrativo.

Il perno della vicenda è il potere di autotutela con cui l'amministrazione interviene sugli effetti di una SCIA ormai consolidata, che la legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) ammette entro limiti precisi di tempo e di presupposti. A quel potere fa da contrappeso la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla stessa legge, che apre il contraddittorio e delimita il perimetro delle contestazioni.

Sul fronte edilizio-urbanistico rileva la disciplina regionale del recupero abitativo dei sottotetti, che subordina l'intervento al reperimento di parcheggi pertinenziali, con la possibilità della monetizzazione quando le aree non siano disponibili, e fissa un'altezza media ponderale minima di 2,40 metri per l'abitabilità dei locali. A questa si affianca il regolamento edilizio comunale, invocato dal Comune per anticipare alla presentazione della SCIA il deposito dell'atto di pertinenzialità. Sullo sfondo restano le tolleranze costruttive dell'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), richiamate dalla società a difesa delle discrasie riscontrate.

Quando è illegittimo l'annullamento della SCIA in autotutela?

Alla luce di questo quadro, i giudici d'appello accolgono le censure della società muovendo dal profilo procedimentale. Proprio perché la comunicazione di avvio è strumentale alle garanzie partecipative, l'aver riservato al provvedimento finale la contestazione sull'atto di pertinenzialità vanifica il contraddittorio e priva il privato della possibilità di sanare la carenza prima che l'annullamento venga adottato.

A questo si aggiunge una contraddizione interna all'operato comunale. La norma regionale non impone affatto il deposito preventivo dell'atto di pertinenzialità, previsto in via anticipata solo dal regolamento, e contestare al tempo stesso la mancanza dei titoli civilistici necessari a realizzare i parcheggi significa ammettere proprio quella impossibilità che apre la strada alla monetizzazione. L'obbligo di versamento anticipato, in una somma destinata semmai a essere restituita, si rivela per i giudici irrazionale.

Sul versante sostanziale la pronuncia è netta anche sull'altra difformità. La sentenza di primo grado aveva ricavato dalla discrasia sulle altezze delle porte l'ipotesi che i lavori di abbassamento della soletta non fossero mai stati eseguiti, ma quell'ipotesi non compariva nel provvedimento comunale, che si era limitato a rilevare la diversa altezza delle porte interne. I giudici chiariscono che il giudice non può integrare la motivazione dell'atto amministrativo, e che la documentazione fotografica versata in giudizio dimostrava sia l'effettiva esecuzione delle opere sulla soletta sia l'altezza originaria delle porte inferiore a due metri, differenza priva peraltro di rilievo edilizio idoneo a sorreggere l'autotutela. Su questo terreno il Consiglio di Stato non affronta le tolleranze costruttive dell'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia, spese dalla società in via subordinata già davanti al TAR, perché l'esclusione a monte del rilievo edilizio della differenza rende superfluo chiedersi se essa rientri nella relativa soglia.

Difformità cartolari e altezza minima del sottotetto

Dal punto di vista tecnico la decisione invita a distinguere il piano documentale da quello dell'opera realizzata. Una discordanza fra gli elaborati, come quella sulla stratigrafia della copertura piana, quando è emendabile con la produzione della tavola corretta resta una difformità cartolare, priva di quell'effetto reale sull'organismo edilizio che sola giustificherebbe la reazione repressiva. Lo stesso vale per i parapetti sugli aggetti e per l'isolamento termico, contestati senza indicare la norma edilizia in ipotesi violata.

Merita attenzione la lettura dell'altezza dei sottotetti. Il valore di 2,40 metri fissato dalla legislazione regionale è il requisito minimo di abitabilità, e la congiunzione condizionale con cui la norma lo introduce rende palese che quote superiori, come i 2,60 metri di progetto, non solo sono ammesse ma migliorano la vivibilità dei locali. Sul piano operativo il tecnico trae da qui un'indicazione precisa, ovvero misurare la difformità sull'opera e sulla sua effettiva incidenza edilizia, non sulla lettura delle sole tavole.

Le conclusioni operative per tecnici e amministrazioni

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato gli atti impugnati.

Al di là del singolo esito, la pronuncia consegna alle amministrazioni una regola di metodo stringente, perché impone di racchiudere già nella comunicazione di avvio tutte le ragioni dell'intervento in autotutela, senza riservarsi di aggiungerne altre nel provvedimento finale quando ormai il contraddittorio è chiuso. È il riflesso procedimentale dell'affidamento che il privato ripone in una SCIA che ha consolidato i propri effetti e su cui aveva già avviato i lavori.

Per i professionisti il messaggio corre parallelo, perché sposta il baricentro della verifica dalla carta all'opera e ridimensiona il peso delle difformità sanabili o prive di rilievo edilizio. La sentenza si iscrive così in un indirizzo che rafforza le garanzie partecipative e restringe gli spazi dell'autotutela sulla SCIA, ricordando che disegnare o documentare in modo impreciso non equivale a costruire in modo illegittimo.

Domande frequenti su annullamento della SCIA e recupero del sottotetto

Il Comune può annullare una SCIA per motivi non indicati nella comunicazione di avvio?

No. Il Consiglio di Stato ribadisce che le contestazioni introdotte per la prima volta nel provvedimento finale, mai anticipate nell'avvio del procedimento, sono illegittime perché vanificano le garanzie partecipative.

Una difformità solo documentale può giustificare l'annullamento in autotutela della SCIA?

No, quando è meramente cartolare e sanabile. Una discordanza fra gli elaborati progettuali, emendabile con la tavola corretta, non incide sull'organismo edilizio e non basta a privare di effetti la SCIA.

L'altezza minima di 2,40 metri per il recupero del sottotetto può essere superata?

Sì. Si tratta del requisito minimo di abitabilità fissato dalla legge, rispetto al quale sono ammesse quote superiori, come i 2,60 metri del progetto esaminato.