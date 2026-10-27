Il Comune può annullare in autotutela una SCIA presentata quattro anni prima, sostenendo che conteneva un cambio d’uso? E se l’annullamento annunciato riguarda la domanda di permesso, ma poi a cadere è la SCIA? Dopo quanto tempo la SCIA non può più essere annullata?

A questi interrogativi risponde il TAR Campania con la sentenza n. 5873 del 22 ottobre 2026, che chiarisce un passaggio decisivo per chiunque abbia una pratica edilizia alle spalle, e cioè che l’annullamento in autotutela di una SCIA, scaduto il termine di legge, non può reggersi su vizi che il Comune avrebbe potuto rilevare subito. Per chi ha presentato una segnalazione anni fa, significa che l’ufficio tecnico non può riaprirla a distanza di tempo leggendovi ciò che non vi è scritto, né recuperare con un controllo tardivo quello che non ha verificato quando la pratica era sul tavolo.

Il ritardo dell’amministrazione non si scarica sul privato. La deroga al termine prevista dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 esiste, ma resta legata alle false rappresentazioni di chi presenta la pratica, di cui il provvedimento deve dare conto, e il termine stesso, rispetto a quello applicato dai giudici, nel frattempo si è dimezzato.

Né il Comune può annunciare l’annullamento di un atto e poi annullarne un altro, perché cambiare bersaglio a procedimento in corso svuota la partecipazione del privato; e neppure può salvarsi sostenendo che l’esito sarebbe stato comunque lo stesso, quando la scelta di annullare era discrezionale.

SCIA per lavori interni e permesso per il cambio d’uso: la vicenda

Tutto è cominciato con un edificio nato come caserma, i cui alloggi il proprietario intendeva trasformare in abitazioni, destinando il 20% ad alloggi sociali. Tra le pratiche edilizie presentate dal 2020, due sono al centro della controversia. La prima è stata una SCIA per manutenzione straordinaria e ristrutturazione, che descriveva modifiche ai prospetti e variazioni interne senza alterazione di sagoma e volumetria, con la suddivisione del piano terra e di parte del primo in cinque unità residenziali. La seconda, coeva, è stata una domanda di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso, fondata sulla disciplina regionale sul Piano Casa.

Il Comune non si è pronunciato per quasi quattro anni, e nel marzo 2024 il proprietario ha chiesto che fosse attestata la formazione del silenzio assenso sul permesso. Ad aprile l’ente ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della «richiesta» di permesso, che menzionava la SCIA soltanto tra gli atti connessi e si fondava sulla mancata prova dei requisiti della legge regionale.

Nel maggio 2024, però, il provvedimento finale ha annullato la sola SCIA, sostenendo che il cambio d’uso fosse stato chiesto già con quella. L’atto è nato dalla verifica del nuovo responsabile dell’ufficio, che ha dichiarato di aver trovato la pratica mai esaminata dai predecessori, e ha contestato l’assenza dei requisiti del Piano Casa nella pratica del permesso, compresa un’omissione nello schema di convenzione relativa al requisito ISEE per gli alloggi sociali.

Il proprietario ha impugnato l’atto denunciando lo scollamento tra avvio e provvedimento finale, sostenendo che la SCIA riguardava soltanto modifiche interne e non il cambio d’uso e lamentando la violazione del termine per l’autotutela in assenza di false rappresentazioni; ha chiesto inoltre l’accertamento del silenzio assenso sul permesso.

Annullamento d’ufficio della SCIA: termini e limiti fissati dalla Legge n. 241/1990

Il perimetro normativo è segnato dall’art. 19 della Legge n. 241/1990, che nell’edilizia riduce a 30 giorni il termine entro cui il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività segnalata. Decorso quel termine, il comma 4 consente di adottare i provvedimenti inibitori solo alle condizioni dell’art. 21-nonies, cioè illegittimità, interesse pubblico e termine ragionevole, all’epoca non superiore ai dodici mesi fissati dal Decreto-Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) e dal 18 dicembre 2025 ridotto a sei mesi dalla Legge n. 182/2025. Anche se la pronuncia non vi si sofferma, per la SCIA il D.Lgs. n. 222/2016 fa decorrere quel termine dalla scadenza del potere ordinario di verifica, per cui oggi il Comune dispone di 30 giorni per il controllo ordinario e, dopo, di non più di sei mesi per intervenire in autotutela.

Il limite si supera con il comma 2-bis, per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. Sul piano del procedimento, l’art. 7 impone di comunicare l’avvio ai destinatari dell’atto, e l’art. 21-octies, comma 2, esclude l’annullabilità per vizi di procedimento o di forma quando, per la natura vincolata dell’atto, il contenuto non poteva essere diverso, oppure, per la mancata comunicazione di avvio, quando l’amministrazione dimostra in giudizio che l’esito sarebbe stato lo stesso; l’art. 1, comma 2-bis, impronta infine i rapporti con il cittadino a collaborazione e buona fede.

Comunicazione di avvio del procedimento e annullamento di un atto diverso: le garanzie partecipative

Il punto fermo da cui partono i giudici è che con l’avvio il Comune aveva intrapreso un’autotutela rivolta a una richiesta del privato, non a un proprio provvedimento, mentre nell’atto finale ne ha cambiato oggetto e contenuto, attribuendo alla SCIA una finalità formalmente estranea alla segnalazione. Dalla relazione e dalle tavole non emerge infatti alcun cambio d’uso, perché la caserma comprendeva già alloggi residenziali e il piano terra era accatastato in categoria abitativa.

L’ente ha così confuso la SCIA, che non è un provvedimento ma la dichiarazione del privato di voler intraprendere un’attività ammessa dalla legge, con la domanda di permesso, che temeva fosse divenuta titolo tacito. Il TAR richiama l’orientamento per cui il provvedimento conclusivo non può fondarsi su ragioni del tutto nuove rispetto al preavviso di rigetto, e lo applica alla comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, con la quale il Comune si era autovincolato.

È in gioco, quindi, la tutela delle garanzie partecipative su un piano sostanziale, e l’atto non si salva con l’art. 21-octies, perché qui non si tratta di un annullamento vincolato ma di una scelta in cui la discrezionalità è ai massimi livelli. A sostegno i giudici richiamano un proprio precedente che ha qualificato la contraddittorietà del comportamento comunale come violazione dei principi di collaborazione e buona fede, che il Consiglio di Stato (sentenza n. 5482/2025) considera una regola di validità dell’azione amministrativa.

Annullare la SCIA dopo il termine: quando è ammessa la deroga

Il primo motivo sarebbe già assorbente, ma i giudici accolgono anche la censura sul termine. Scaduti i controlli dell’art. 19, il Comune ha esercitato l’autotutela oltre il limite temporale e senza motivazione rinforzata. La colpa dell’amministrazione che non si avvede in tempo di un vizio non può essere scaricata sul privato attraverso un’autotutela tardiva, come ribadiscono i precedenti richiamati, tra cui il TAR Sicilia (sentenza n. 2378/2024).

Il termine si supera, secondo l’orientamento richiamato dal TAR, quando la falsa attestazione è frutto di una condotta penalmente rilevante accertata in via definitiva, oppure quando l’erroneità dei presupposti è imputabile al dolo dell’istante e non, neppure in parte, all’amministrazione, e il provvedimento deve comunque dare compiutamente atto delle false rappresentazioni. L’atto impugnato è invece «sostanzialmente confessorio» sulla tardività e lega la violazione alla mancata prova di requisiti urbanistici rilevabili sin dalla presentazione. L’unico accenno a una falsità è la presunta omissione nello schema di convenzione, che per il TAR non è una falsa dichiarazione e riguarda un altro atto; in astratto anche un’omissione può integrare una falsa rappresentazione, ma il provvedimento non lo ha adeguatamente evidenziato. Occorreva prospettare e dimostrare una falsa dichiarazione nella SCIA, unico atto rimosso.

Cambio di destinazione d’uso e SCIA: come leggere il contenuto della segnalazione

Guardata con gli occhi del progettista, la vicenda mostra che il perimetro di una SCIA coincide con ciò che risulta dal modulo, dalla descrizione degli interventi, dalla relazione e dalle tavole, e che tenere distinti gli oggetti delle pratiche, lasciando il mutamento di destinazione alla domanda che lo richiede, è la prima tutela contro letture estensive a distanza di anni.

C’è però un limite. La formazione del permesso per silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e la sussistenza dei requisiti del Piano Casa sono rimaste fuori dall’oggetto del giudizio, e le contestazioni del Comune su quei requisiti restano senza una risposta nel merito. Né la sentenza si pronuncia sulla conformità urbanistica delle opere segnalate, perché i vizi accertati riguardano soltanto l’esercizio dell’autotutela.

Annullamento della SCIA in autotutela: cosa cambia per uffici tecnici e professionisti

In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento con cui il Comune aveva rimosso la SCIA, senza esaminare le censure subordinate né la domanda di accertamento del silenzio assenso.

Per gli uffici tecnici la pronuncia impone un metodo, perché l’autotutela richiede di individuare l’atto da annullare, mantenere l’oggetto annunciato e motivare la deroga sulle falsità del privato. Per i professionisti, la cura nel delimitare ciascuna pratica pesa ancora di più ora che il termine massimo per l’annullamento d’ufficio si è ridotto a sei mesi.

La sentenza si affianca ad altre pronunce sui limiti dell’autotutela edilizia oltre i termini e ricorda, con un proprio precedente, che quel termine esprime l’equilibrio tra buon andamento e affidamento del privato, che cede solo quando l’affidamento non merita tutela. Il tempo dell’autotutela, una volta trascorso, non si riapre cambiando nome all’atto da annullare.

Annullamento SCIA in autotutela: le domande più frequenti

Il Comune può annullare una SCIA edilizia dopo il termine dell’art. 21-nonies?

Di regola no, perché il comma 2-bis consente di superare il termine solo in presenza di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci accertate con sentenza penale passata in giudicato, e il TAR Campania (sentenza n. 5873/2026) esclude che bastino vizi urbanistici che il Comune poteva rilevare al momento della presentazione, chiedendo che il provvedimento dia compiutamente atto della falsità. Sulla necessità del giudicato penale anche per le false rappresentazioni la giurisprudenza è divisa, perché il CGARS lo richiede mentre l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato guarda alla sola divergenza tra situazione reale e situazione rappresentata.

Qual è oggi il termine per annullare d’ufficio un titolo edilizio?

Il termine deve essere ragionevole e, salvo le ipotesi del comma 2-bis, non può superare i sei mesi fissati dalla Legge n. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, al posto dei precedenti dodici; decorre dall’adozione del titolo o dalla sua formazione per silenzio assenso e, per la SCIA, dalla scadenza del potere ordinario di verifica. Nella sentenza n. 5873/2026 il TAR Campania ha applicato il termine di dodici mesi vigente al momento dell’annullamento, avvenuto nel maggio 2024.

Il Comune può annullare un atto diverso da quello indicato nell’avvio del procedimento?

Secondo il TAR Campania (sentenza n. 5873/2026), se il provvedimento finale annulla un atto diverso da quello preannunciato con la comunicazione di avvio e si fonda su ragioni nuove, lede le garanzie partecipative del privato su un piano sostanziale. Per i giudici, trattandosi di una scelta discrezionale, l’atto non può essere salvato con l’art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990, che opera solo quando l’esito non poteva essere diverso.