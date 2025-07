Annullamento d’ufficio e permesso in sanatoria: il TAR sul limite dei 12 mesi

Quali limiti ha l’Amministrazione nel ritirare un permesso di costruire in sanatoria già rilasciato? Come si applica il termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990? È possibile superarlo in presenza di un falso o in caso di istruttoria silente?

Annullamento d’ufficio e permesso in sanatoria: la sentenza del TAR Campania

Ha risposto a queste domande il TAR Campania che, con la sentenza n. 5336 del 15 luglio 2025, approfondisce il tema del potere di autotutela della P.A., disciplinato dagli articoli 21-quinquies (Revoca del provvedimento) e 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della Legge n. 241/1990, che consente all’Amministrazione di annullare un proprio provvedimento illegittimo, anche se favorevole, purché:

sussista un interesse pubblico concreto e attuale;

sia rispettato un termine massimo di 12 mesi dal rilascio del provvedimento;

vengano valutati l’affidamento e gli interessi del destinatario.

Tema molto delicato, soprattutto nel settore edilizio, che investe i permessi di costruire in sanatoria: titoli che, pur riferiti ad abusi edilizi, una volta rilasciati o formatisi per silenzio-assenso diventano provvedimenti consolidati. L’annullamento d’ufficio, dunque, non può intervenire in modo arbitrario né oltre i limiti temporali normativamente previsti.

Il caso esaminato dal TAR Campania

La vicenda esaminata dal TAR Campani riguarda un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel gennaio 2014 a seguito di istanza presentata ai sensi della Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio) e poi reiterata ai sensi della Legge n. 724/1994 (secondo condono edilizio).

Solo nel dicembre 2024, a distanza di oltre dieci anni, il Comune annullava il permesso di costruire in sanatoria, ritenendolo viziato da una mendace o errata rappresentazione dello stato dei luoghi che avrebbe caratterizzato l’istanza di sanatoria e la mancata ultimazione delle opere all’1 ottobre 1983.

Il privato ha impugnato il provvedimento, lamentando la violazione del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies e l’assenza di un interesse pubblico attuale.