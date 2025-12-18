Il silenzio assenso nel permesso di costruire e il nodo degli immobili vincolati

Accanto alla compressione dei tempi di autotutela, la Legge n. 182/2025 interviene su un altro tema storicamente critico: il silenzio assenso nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.

Il riferimento è l’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che disciplina i casi in cui il silenzio assenso non si forma quando l’intervento riguarda immobili o aree soggetti a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.

Nel tempo, questa disposizione è stata spesso interpretata in modo estensivo, fino a ritenere che la sola presenza di un vincolo fosse sufficiente a escludere automaticamente l’operatività del silenzio assenso, a prescindere dalla concreta disciplina dell’atto di assenso richiesto dalla normativa di tutela.

Con le Semplificazioni 2025, il legislatore interviene per chiarire il perimetro applicativo dell’art. 20, comma 8. La modifica stabilisce che il silenzio assenso non è automaticamente escluso per il solo fatto che l’immobile sia vincolato. L’operatività dell’istituto viene ora ancorata a un presupposto preciso: la necessità di un atto di assenso espresso, vincolante e non surrogabile, che non sia stato rilasciato nei termini di legge.

Viene così superata l’equazione “vincolo = silenzio assenso inoperante”, che aveva finito per paralizzare numerosi procedimenti edilizi, trasformando l’inerzia amministrativa in una condizione priva di reali conseguenze giuridiche.

Il baricentro dell’analisi si sposta dalla presenza astratta del vincolo alla qualificazione giuridica dell’atto di assenso richiesto, in coerenza con i principi generali del procedimento amministrativo.