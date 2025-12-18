sed edilizia espositori
Annullamento d’ufficio e silenzio assenso sul permesso di costruire: in vigore le Semplificazioni 2025

Ridotto a sei mesi il termine di autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 e chiarite le regole sul silenzio assenso per gli immobili vincolati

di Redazione tecnica - 18/12/2025

Autotutela e silenzio assenso: un assetto coordinato

Letti in modo sistematico, i due interventi introdotti dalla Legge n. 182/2025 disegnano un assetto procedimentale più coerente.

Da un lato, l’amministrazione dispone ora di un arco temporale più ristretto per rimuovere in autotutela un provvedimento illegittimo e deve farlo dimostrando la sussistenza di un interesse pubblico concreto, distinto dal mero ripensamento istruttorio.

Dall’altro, non può più neutralizzare il silenzio assenso facendo leva sulla sola presenza di vincoli, senza una puntuale verifica della disciplina applicabile e della natura dell’atto di assenso richiesto.

Ne deriva un rafforzamento dei principi di certezza dei tempi procedimentali, responsabilità istruttoria dell’amministrazione e tutela dell’affidamento del privato.

EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia DPR n. 380/2001 Silenzio assenso Edifici vincolati

INDICE

INDICE

