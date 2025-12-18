Considerazioni conclusive

La Legge n. 182/2025 non introduce scorciatoie procedimentali né meccanismi di deregulation in materia edilizia. Interviene piuttosto su due punti nei quali, nel tempo, si era creato uno scollamento evidente tra disciplina formale e prassi applicativa: l’esercizio dell’autotutela e l’operatività del silenzio assenso.

La riduzione a sei mesi del termine per l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies rappresenta un segnale chiaro in favore della stabilità dei provvedimenti amministrativi. Il legislatore prende atto che un potere di rimozione esercitabile in un arco temporale eccessivamente ampio finisce per comprimere l’affidamento del privato e per trasformare il titolo autorizzatorio in un atto strutturalmente precario, soprattutto nei procedimenti edilizi.

Allo stesso tempo, la riscrittura dell’art. 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia contribuisce a ricondurre il silenzio assenso a una dimensione fisiologica del procedimento, anche in presenza di vincoli. Viene superata l’idea, radicata in molte prassi amministrative, che il vincolo operi come fattore automaticamente paralizzante, riaffermando invece la necessità di verificare, caso per caso, la natura e la qualificazione dell’atto di assenso richiesto dalla normativa di tutela.

Letti in modo coordinato, i due interventi disegnano un modello procedimentale più esigente sotto il profilo della responsabilità amministrativa: meno spazio per ripensamenti tardivi, maggiore attenzione nella fase istruttoria e una gestione dei procedimenti che non può più fondarsi sull’inerzia come strumento di governo del rischio decisionale.

Dal 18 dicembre 2025, il quadro che emerge è quello di un procedimento edilizio nel quale tempi certi, affidamento e qualità dell’istruttoria tornano a essere elementi strutturali e non variabili occasionali. Un passaggio che non elimina la complessità della materia, ma che impone a tecnici e amministrazioni un approccio più consapevole e coerente con i principi generali dell’azione amministrativa.