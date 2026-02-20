Chi conosce la normativa edilizia sa bene che il 1967 non è una data qualsiasi. Con la cosiddetta “legge ponte” è stato esteso l’obbligo di licenza edilizia anche alle costruzioni realizzate al di fuori dei centri abitati, segnando un passaggio fondamentale nel regime amministrativo dello ius aedificandi. Da quel momento, la regola generale è diventata quella della necessità del titolo.

Sostenere, quindi, che un manufatto sia “ante ’67” significa, in sostanza, affermare che non fosse richiesto alcun titolo edilizio al momento della sua realizzazione. Ma questa affermazione non può essere data per scontata e richiede sempre una verifica puntuale della disciplina urbanistica vigente all’epoca nel singolo Comune.

Ma chi deve provare l’anteriorità, e con quale grado di rigore? La risposta della giurisprudenza, in questo senso, è univoca: l’onere di dimostrare la data di realizzazione dell’opera grava integralmente sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova.

La sentenza del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2026, n. 1270, si inserisce proprio in questo solco e lo rafforza, affrontando il caso di un fondo acquisito per usucapione sul quale insistevano numerosi manufatti destinati a ricovero animali, oggetto di ordinanza di demolizione.

Il Collegio ha ribadito un principio dal rilevante peso operativo: non esistono limiti temporali all’onere probatorio del privato e la risalenza dell’abuso non attenua, ma semmai rafforza la necessità di una prova rigorosa.

Ante ’67 e prova della data: fino a dove si spinge l’onere del proprietario?

La vicenda riguarda l’impugnazione dell’ordine di demolizione di alcuni manufatti realizzati su un fondo rustico acquisito dal proprietario a titolo originario per usucapione.

L’amministrazione comunale aveva disposto la demolizione delle opere, ritenendole realizzate in assenza di titolo edilizio e insistenti su un’area sottoposta a vincolo sismico e a vincolo paesaggistico-ambientale.

L’ingiunzione aveva interessato più corpi di fabbrica:

un manufatto in muratura di dimensioni rilevanti adibito a ricovero animali;

un ulteriore fabbricato con area recintata;

un recinto in legno con copertura in eternit;

una struttura in muratura di estensione particolarmente significativa.

Il proprietario aveva impugnato il provvedimento sostenendo che le opere erano state realizzate in epoca anteriore all’estensione generalizzata dell’obbligo di titolo edilizio e che, pertanto, non fosse necessario alcun permesso. In subordine, aveva ricondotto gli interventi al regime dell’edilizia libera e, sotto il profilo procedimentale, aveva lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione, anche in relazione al tempo trascorso e al presunto affidamento maturato.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo non dimostrata l’anteriorità delle opere rispetto al regime autorizzatorio e non rilevanti le censure procedimentali, trattandosi di atto vincolato.

Su queste basi si è innestato l’appello, che ha riportato al centro tre questioni decisive: la prova dell’epoca di costruzione, la corretta qualificazione delle opere rispetto all’edilizia libera e la rilevanza dell’affidamento nei procedimenti repressivi degli abusi edilizi.

Quadro normativo di riferimento: ante ’67, stato legittimo e illecito permanente

Per comprendere il senso della decisione occorre collocare la vicenda all’interno di tre coordinate normative fondamentali.

La prima riguarda l’evoluzione del regime autorizzatorio dello ius aedificandi. Con la cosiddetta “legge ponte” del 1967 (legge 6 agosto 1967, n. 765), l’obbligo di titolo edilizio è stato esteso anche alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro urbano.

Nel contenzioso edilizio, il richiamo all’“ante ’67” viene spesso utilizzato per collocare l’opera in una fase storica in cui l’obbligo del titolo non era ancora esteso in modo uniforme all’intero territorio comunale. Si tratta di un argomento difensivo che può incidere in modo significativo sulla tenuta dell’ordine di demolizione, ma che presuppone un esame puntuale della disciplina applicabile al momento della costruzione, inclusi gli eventuali strumenti urbanistici comunali già vigenti.

La seconda coordinata è rappresentata dal d.P.R. n. 380/2001.

In particolare, nel Testo Unico Edilizia rilevano:

l’art. 31 , che disciplina l’ordine di demolizione per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire;

, che disciplina l’ordine di demolizione per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire; l’art. 6 , che individua le ipotesi di edilizia libera;

, che individua le ipotesi di edilizia libera; l’art. 9-bis, comma 1-bis, che ha introdotto una definizione positiva di stato legittimo dell’immobile, stabilendo che la sua dimostrazione si fonda sui titoli edilizi che hanno abilitato la costruzione o che ne hanno legittimato le successive trasformazioni, nonché su specifici elementi documentali idonei a provare l’epoca di realizzazione.

Infine, va rilevata la qualificazione dell’abuso edilizio come illecito permanente. Secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la permanenza dell’illecito comporta l’applicazione della disciplina sanzionatoria vigente al momento dell’adozione del provvedimento repressivo.

Ne deriva che il tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, né fa venir meno il potere-dovere dell’amministrazione di ripristinare la legalità violata.

Ante 1967 non significa automaticamente assenza di titolo

È corretto ricordare che la legge ponte n. 765/1967 ha esteso l’obbligo di licenza edilizia all’intero territorio comunale, superando il limite dei soli centri abitati previsto dall’art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942.

Ma fermarsi qui rischia di creare un equivoco.

Prima del 1967, infatti, non si può affermare in modo generalizzato che al di fuori del centro abitato fosse sempre possibile costruire senza titolo. In molti casi i Comuni si erano già dotati di strumenti urbanistici – piani regolatori, programmi di fabbricazione, regolamenti edilizi – che prevedevano l’obbligo di licenza anche per interventi collocati fuori dal perimetro urbano.

Ecco perché la formula “ante 1967” va maneggiata con cautela.

Non basta collocare temporalmente l’opera prima dell’entrata in vigore della legge ponte. Occorre verificare quale fosse, in concreto, la disciplina urbanistica vigente in quel Comune al momento della realizzazione.

È un passaggio che la giurisprudenza ha chiarito più volte: chi invoca la preesistenza dell’immobile non deve limitarsi a dimostrare la data di costruzione, ma deve anche provare che, in quel contesto territoriale e in quel periodo storico, non fosse richiesto alcun titolo abilitativo, né in base alla normativa statale né in base agli strumenti urbanistici locali allora vigenti.

Ed è proprio su questa verifica che, spesso, si gioca l’esito del contenzioso.

L’analisi del Consiglio di Stato

La decisione affronta due questioni centrali: la prova dell’anteriorità al 1967 e la corretta qualificazione delle opere rispetto al regime dell’edilizia libera.

L’onere della prova dell’ante ’67: nessun limite temporale e principio di vicinanza

In riferimento alla prova dell’epoca di realizzazione delle opere, il ricorrente ha sostenuto che i manufatti fossero stati realizzati in epoca anteriore all’estensione generalizzata dell’obbligo di titolo edilizio e che, quindi, non fosse necessario alcun permesso.

L’appellante ha anche cercato di ridimensionare l’onere probatorio, affermando che esso non potrebbe spingersi indefinitamente nel passato e che, per opere molto risalenti, dovrebbero ritenersi sufficienti elementi indiziari o presuntivi.

Entrambe le impostazioni non hanno trovato il sostegno di Palazzo Spada, che si è mosso in piena continuità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’onere di dimostrare la data di ultimazione dell’opera incombe sempre sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, senza alcun limite temporale verso il passato.

Il fondamento teorico è il principio di vicinanza della prova: è il proprietario che ordinariamente dispone di atti, documenti, titoli, elementi oggettivi idonei a dimostrare la data di costruzione. L’amministrazione, al contrario, non è in grado di provare un fatto negativo.

La sentenza valorizza anche il dato normativo positivo: l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001 individua espressamente i documenti che possono rilevare ai fini probatori.

Nel caso concreto, le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio civile e la presenza di coperture in eternit quale indice di vetustà non sono state ritenute idonee a dimostrare l’anteriorità richiesta.

In assenza di una prova rigorosa dell’anteriorità, è stato applicato il principio generale secondo cui, dalla natura permanente dell’illecito edilizio, deriva l’applicazione della disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento repressivo.

Edilizia libera: il limite delle dimensioni e dell’impatto

Con il secondo motivo l’appellante ha sostenuto che le opere oggetto di demolizione rientrassero nell’ambito dell’edilizia libera, richiamando l’art. 6 del d.P.R. 380/2001, il glossario approvato con D.M. 2 marzo 2018 e il d.lgs. 222/2016.

La tesi era che i ricoveri per animali domestici o da cortile non richiedessero titolo edilizio, indipendentemente dalle dimensioni. Il Consiglio di Stato ha respinto l’impostazione. Il glossario dell’edilizia libera contempla, tra le opere realizzabili senza titolo, i ricoveri per animali domestici o da cortile e, in altro punto, le voliere. Tuttavia la previsione va letta nel contesto sistematico dell’art. 6 del Testo Unico, che presuppone interventi di minimo impatto urbanistico ed edilizio.

Anche quando il glossario non indica esplicitamente un parametro dimensionale, la modesta entità dell’opera è implicita nella nozione stessa di edilizia libera.

Un ricovero per animali domestici presuppone una struttura contenuta, leggera, priva di rilevante incidenza sul territorio. Non può trasformarsi in un complesso edilizio di rilevanti dimensioni solo perché destinato ad attività di allevamento.

L’intervento deve essere considerato nel suo complesso, sia sotto il profilo dimensionale sia sotto quello costruttivo. La presenza di fabbricati in muratura e l’estensione significativa dell’area occupata escludono, in radice, la qualificazione come struttura leggera o precaria.

Non è sufficiente richiamare una voce del glossario per ricondurre automaticamente un’opera all’edilizia libera. Occorre verificare:

la tipologia concreta della struttura;

le dimensioni;

il materiale impiegato;

l’impatto complessivo sul territorio.

Quando questi elementi superano la soglia della marginalità, si esce dall’ambito dell’art. 6 e si rientra nel regime del permesso di costruire.

Conclusioni operative

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando integralmente la legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Come ha ribadito Palazzo Spada nella pronuncia, non esiste alcuna attenuazione probatoria legata alla risalenza dell’opera. Testimonianze generiche o indizi basati sui materiali utilizzati non sono sufficienti, ma occorrono elementi documentali coerenti con quanto richiesto dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.

In mancanza, opera il principio dell’illecito permanente e si applica la disciplina vigente al momento dell’ordine repressivo. Inoltre, la riconducibilità a una voce del glossario non può prescindere da dimensioni, consistenza costruttiva e impatto complessivo dell’intervento.

Infine, in materia di abusi edilizi, l’ordine di demolizione resta un atto vincolato, espressione di un potere-dovere di ripristino della legalità violata.

In edilizia, la storia può essere decisiva, ma deve essere provata con documenti, non ricostruita per presunzioni.