Ante 42, ante 67, centro abitato e stato legittimo: cosa chiarisce il Consiglio di Stato

Onere della prova, nozione urbanistica di centro abitato e limiti alla sanatoria negli immobili abusivi: nuovi importanti chiarimenti dal Consiglio di Stato (sentenza n. 9760/2025)

di Redazione tecnica - 15/12/2025

Il caso di specie

La vicenda prende avvio da un procedimento comunale, attivato a seguito di una segnalazione, per verificare la regolarità urbanistico-edilizia di un immobile utilizzato per un’attività di somministrazione. All’esito dell’istruttoria, l’amministrazione riteneva non dimostrato lo stato legittimo del fabbricato, accertandone la realizzazione in assenza di titolo e avviando il procedimento sanzionatorio.

Nel corso del procedimento i proprietari presentavano un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, riferita a interventi eseguiti sull’immobile. L’istanza veniva respinta perché il fabbricato risultava privo di qualsiasi titolo e non era stata fornita una prova attendibile della sua edificazione in epoca anteriore alle soglie rilevanti, né con riferimento al 1942, né – in ipotesi di collocazione extra centro abitato – al 1964.

A seguito dell’accoglimento di un ricorso avverso il silenzio, il Comune adottava un’ordinanza di demolizione e, in via conseguenziale, disponeva la revoca dell’autorizzazione commerciale relativa all’attività svolta nei locali.

I provvedimenti venivano impugnati dai proprietari e dalla società utilizzatrice, contestando, in sintesi, la ricostruzione dell’epoca di edificazione, la valutazione della documentazione prodotta, la rilevanza della mancata perimetrazione formale del centro abitato e la natura vincolata delle determinazioni comunali.

Il giudice di primo grado respingeva i ricorsi, ritenendo non dimostrata l’anteriorità del manufatto rispetto alle soglie temporali rilevanti, irrilevante la mancata perimetrazione formale e legittima l’adozione dei provvedimenti repressivi in presenza di abusività originaria. La decisione veniva quindi impugnata e definita dal Consiglio di Stato.

