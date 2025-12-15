Ante 42, ante 67, centro abitato e stato legittimo: cosa chiarisce il Consiglio di Stato
Onere della prova, nozione urbanistica di centro abitato e limiti alla sanatoria negli immobili abusivi: nuovi importanti chiarimenti dal Consiglio di Stato (sentenza n. 9760/2025)
Il caso di specie
La vicenda prende avvio da un procedimento comunale, attivato a seguito di una segnalazione, per verificare la regolarità urbanistico-edilizia di un immobile utilizzato per un’attività di somministrazione. All’esito dell’istruttoria, l’amministrazione riteneva non dimostrato lo stato legittimo del fabbricato, accertandone la realizzazione in assenza di titolo e avviando il procedimento sanzionatorio.
Nel corso del procedimento i proprietari presentavano un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, riferita a interventi eseguiti sull’immobile. L’istanza veniva respinta perché il fabbricato risultava privo di qualsiasi titolo e non era stata fornita una prova attendibile della sua edificazione in epoca anteriore alle soglie rilevanti, né con riferimento al 1942, né – in ipotesi di collocazione extra centro abitato – al 1964.
A seguito dell’accoglimento di un ricorso avverso il silenzio, il Comune adottava un’ordinanza di demolizione e, in via conseguenziale, disponeva la revoca dell’autorizzazione commerciale relativa all’attività svolta nei locali.
I provvedimenti venivano impugnati dai proprietari e dalla società utilizzatrice, contestando, in sintesi, la ricostruzione dell’epoca di edificazione, la valutazione della documentazione prodotta, la rilevanza della mancata perimetrazione formale del centro abitato e la natura vincolata delle determinazioni comunali.
Il giudice di primo grado respingeva i ricorsi, ritenendo non dimostrata l’anteriorità del manufatto rispetto alle soglie temporali rilevanti, irrilevante la mancata perimetrazione formale e legittima l’adozione dei provvedimenti repressivi in presenza di abusività originaria. La decisione veniva quindi impugnata e definita dal Consiglio di Stato.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 10 dicembre 2025, n. 9760
