Quadro normativo di riferimento

Per comprendere la decisione è utile circoscrivere un quadro normativo stratificato, ricostruendolo con ordine per distinguere i diversi regimi giuridici succedutisi nel tempo in materia di titoli edilizi.

Il primo riferimento è la legge urbanistica n. 1150/1942. Nel testo originario, l’art. 31 subordinava l’obbligo di licenza edilizia agli interventi nei centri abitati, rinviando a una nozione di carattere sostanziale e fattuale, che non richiedeva una perimetrazione urbanistica formale. È in questo assetto che si colloca il dibattito sull’edificazione priva di titolo prima del 1942 e, successivamente, fuori dai centri abitati.

Accanto alla disciplina statale assume rilievo decisivo la normativa comunale. Molti regolamenti edilizi locali, anche anteriori al 1942, avevano già introdotto obblighi autorizzativi. Tuttavia, come emerge dalla sentenza, la rilevanza di tali fonti non può essere affermata in via astratta: deve risultare dagli atti e dall’istruttoria posta a fondamento dei provvedimenti. In mancanza di un richiamo espresso e di una motivazione coerente, questi regolamenti restano fuori dal perimetro del giudizio.

Un ulteriore passaggio è rappresentato dai regolamenti edilizi comunali che hanno esteso l’obbligo di licenza all’intero territorio, ridimensionando la distinzione tra centro abitato e aree esterne. Nel regime anteriore alla “Legge Ponte”, l’accertamento dell’epoca di edificazione diventa quindi decisivo: solo un immobile provato come anteriore a tali regolamenti e collocato fuori dal centro abitato poteva ritenersi privo di titolo.

La legge n. 765/1967 segna poi un punto di svolta, rafforzando e generalizzando il sistema dei controlli sull’attività edilizia e superando progressivamente le incertezze legate alla localizzazione dell’intervento. Da quel momento, l’assenza di titolo assume un peso sempre più stringente, riducendo gli spazi di “legittimazione” delle edificazioni prive di autorizzazione.

Sul piano repressivo, oggi il riferimento è l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che impone le misure ripristinatorie per opere realizzate in assenza di titolo. La natura vincolata dell’ordine di demolizione, una volta accertata l’abusività, è un principio consolidato e costituisce il presupposto anche per atti consequenziali, come la revoca di autorizzazioni connesse all’utilizzo dell’immobile.

Infine, l’art. 36 (e oggi anche l’art. 36-bis) disciplina l’accertamento di conformità, ma la giurisprudenza chiarisce da tempo che lo strumento non può sanare interventi su un immobile abusivo in radice. La sanatoria presuppone un edificio legittimamente esistente e non opera “per strati” su una costruzione priva di titolo originario.

È dentro questo intreccio tra disciplina statale, regolamenti locali e principi consolidati che il Consiglio di Stato ricostruisce la vicenda, offrendo una lettura rigorosa ma coerente delle categorie di ante ’42, ante ’67 e stato legittimo.