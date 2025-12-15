I principi affermati dal Consiglio di Stato

Alla luce del quadro normativo, la sentenza si inserisce in un orientamento consolidato, ma con una ricostruzione particolarmente chiara e utile sul piano operativo. Palazzo Spada precisa quali presupposti consentano di riconoscere la legittimità urbanistico-edilizia di un immobile privo di titolo e quali argomentazioni non siano idonee a giustificare un’edificazione sine titulo.

Il punto di partenza è netto: in assenza di un titolo abilitativo idoneo, la regolarità del manufatto può essere riconosciuta solo in ipotesi circoscritte:

quando l’opera risulti realizzata prima dell’entrata in vigore della legge n. 1150/1942;

oppure, nel regime anteriore alla legge n. 765/1967, quando sia precedente al regolamento edilizio che ha generalizzato l’obbligo di licenza e collocata al di fuori del centro abitato.

Al di fuori di questi casi, l’assenza del titolo non è giuridicamente giustificabile.

In questo quadro assume rilievo il chiarimento sul concetto di ante ’42. Il Consiglio di Stato precisa che non poteva essere esaminata l’applicabilità di un regolamento edilizio comunale del 1911, che avrebbe previsto obblighi autorizzativi prima del 1942, poiché tale fonte non era richiamata nei provvedimenti impugnati né nell’istruttoria comunale. Il passaggio è significativo perché chiarisce che l’ante ’42 non è una soglia automaticamente legittimante: la rilevanza di regolamenti antecedenti deve emergere dagli atti, non essere ricostruita ex post in giudizio.

Su questo impianto si innesta il principio sulla nozione di “centro abitato”. Ai fini dell’art. 31 della legge del 1942, la nozione non richiede una perimetrazione formale, ma va accertata in concreto sulla base della presenza di un tessuto edilizio già consolidato. La perimetrazione formale rileva solo per finalità diverse, come quelle proprie della disciplina della circolazione stradale.

Di particolare rilievo operativo è poi l’onere della prova. Spetta al proprietario dimostrare le condizioni che consentirebbero di ritenere legittima un’edificazione sine titulo, secondo il principio di vicinanza della prova. L’onere va assolto in modo rigoroso, con elementi oggettivi e coerenti, non con indizi deboli o contraddittori.

Infine, il Consiglio di Stato ribadisce che, in presenza di un manufatto abusivo non sanato né condonato, non è possibile legittimare interventi successivi con una sanatoria parziale. Gli interventi “ereditano” l’illegittimità dell’opera principale, che va considerata unitariamente ai fini dell’accertamento di conformità.

Nel complesso, la sentenza ricompone in modo coerente principi già affermati, offrendo una chiave di lettura utile per affrontare con maggiore consapevolezza tecnica le questioni legate allo stato legittimo e alla ricostruzione dell’epoca di edificazione.