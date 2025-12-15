Analisi tecnica

Applicando questi principi, il Consiglio di Stato affronta il caso con un’impostazione ancorata al dato istruttorio, ribadendo che lo stato legittimo non può fondarsi su presunzioni, ma richiede una prova puntuale dell’epoca di edificazione.

Il primo snodo è il dato temporale. I giudici chiariscono che la localizzazione rispetto al centro abitato era, in realtà, secondaria: anche ipotizzando una collocazione esterna, mancava la prova dell’edificazione in epoca utile, non solo rispetto al 1942, ma anche rispetto all’adozione del regolamento edilizio che aveva esteso l’obbligo di licenza all’intero territorio. In assenza di tale prova, ogni richiamo all’“ante ’42” o all’“ante regolamento” restava privo di fondamento.

Sul piano probatorio, la sentenza è istruttiva perché valuta criticamente gli elementi prodotti dai proprietari:

le foto aeree storiche sono ritenute non univoche e non decisive, anche per le letture tecniche contrastanti;

le dichiarazioni di terzi sono considerate di scarsa rilevanza, generiche e comunque collocate, nella migliore delle ipotesi, in un periodo in cui l’obbligo di titolo era vigente;

il richiamo a una pratica edilizia risalente e non reperibile è reputato irrilevante, mancando prova del contenuto e del collegamento con l’immobile.

Di contro, il Collegio valorizza elementi documentali convergenti tratti da cartografia e catasto, che qualificano l’area come inedificata fino a epoca successiva alle soglie rilevanti. Pur non essendo un titolo edilizio, tali elementi vengono ritenuti idonei a smentire la ricostruzione difensiva.

Quanto al profilo repressivo, la sentenza ribadisce che l’ordine di demolizione si fonda sull’accertata abusività del manufatto. La mancanza di agibilità è considerata un rilievo accessorio e non decisivo. Accertata l’assenza di titolo, la misura ripristinatoria si configura come atto dovuto.

Infine, sul tema della sanatoria, il Consiglio di Stato esclude qualsiasi legittimazione “parziale”. L’istanza ex art. 36 riguardava interventi successivi, ma non poteva prescindere dall’illegittimità originaria del fabbricato: in presenza di abusività in radice, gli interventi successivi ne condividono l’illegittimità, rendendo superflua un’istruttoria autonoma sulle singole opere.