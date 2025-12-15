Conclusioni operative

Il nuovo intervento del Consiglio di Stato riporta il tema dell’ante ’42 e dell’ante ’67 nel suo perimetro corretto: non esistono date “automatiche” che trasformano un immobile privo di titolo in un immobile legittimo. Esistono regole precise e, soprattutto, un elemento che continua a fare la differenza: la prova dell’epoca di edificazione, letta alla luce del regime giuridico applicabile e della localizzazione rispetto al centro abitato.

Il messaggio più forte è che lo stato legittimo non si costruisce per suggestioni, ma per riscontri oggettivi. Quando il titolo manca, non basta richiamare un’epoca “presunta”, né affidarsi a letture generiche di aerofotogrammetrie o a dichiarazioni non supportate da elementi convergenti. E non è praticabile la scorciatoia della sanatoria “a pezzi” se l’immobile è abusivo in radice.

Sul piano pratico, i punti da fissare sono pochi ma chiari:

ante ’42 e ante ’67 non sono categorie automatiche: la legittimità senza titolo va dimostrata entro ipotesi rigorose;

la nozione urbanistica di centro abitato è fattuale: la mancanza di perimetrazione formale non basta, da sola, a escludere l’obbligo di licenza nel regime previgente;

l’onere della prova grava sul proprietario e richiede elementi oggettivi e coerenti: aerofotogrammetrie ambigue e dichiarazioni generiche non reggono se contrastate da cartografia e catasto convergenti;

in presenza di abusività originaria, l’ordine di demolizione resta un atto dovuto una volta accertata l’assenza del titolo;

l’accertamento di conformità ex art. 36 e la logica dell’art. 36-bis non possono diventare sanatorie “per strati”: gli interventi successivi non sono autonomi rispetto alla costruzione abusiva cui accedono.

In definitiva, il Consiglio di Stato conferma un’impostazione rigorosa ma lineare: quando si discute di stato legittimo, l’unico terreno solido è quello dei fatti provati e della corretta ricostruzione del regime giuridico applicabile. Tutto il resto, compresi i miti del 1942 e del 1967, rischia di restare una narrazione che non produce effetti né in istruttoria né in giudizio.