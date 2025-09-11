mapei istituzionale
Ante ’67: Google Earth per provare la data di costruzione dell'immobile

Il TAR Campania conferma l’onere probatorio in capo al proprietario. L'epoca di realizzazione va provata su dati oggettivi. Occhio a Google Earth

di Redazione tecnica - 11/09/2025

Uno dei temi più delicati dell’attività edilizia è la distinzione tra opere abusive e manufatti che, per ragioni storiche, possono ritenersi legittimi. È il caso degli edifici costruiti prima del 1967, anno in cui la cosiddetta legge ponte (L. n. 765/1967) ha esteso l’obbligo della licenza edilizia a tutto il territorio comunale, superando la disciplina della legge urbanistica del 1942 che limitava l’obbligo ai centri abitati (fatti salvi i regolamenti comunali già esistenti).

In molte controversie, infatti, i proprietari invocano l’anteriorità delle opere per sottrarsi all’ordine di demolizione. Ma chi deve fornire questa prova? E con quali strumenti?

Ante '67 e immobili in area vincolata: quando la demolizione è inevitabile

Su questi aspetti si è soffermato il TAR Campania con la sentenza 5 settembre 2025, n. 6059, in relazione a un ricorso contro un’ordinanza di demolizione, confermando alcuni principi cardine:

  • la valutazione unitaria degli interventi edilizi;
  •  l’onere probatorio in capo al privato;
  • la necessità di titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica per nuove costruzioni in aree vincolate.

Il caso nasce da un’ordinanza comunale di demolizione che riguardava un fabbricato di circa 45 mq, un muro di recinzione lungo oltre 200 metri, un cancello d’accesso e alcuni manufatti accessori.

Il proprietario sosteneva che l’immobile principale fosse di costruzione risalente e che gli interventi contestati rientrassero, al massimo, tra le manutenzioni straordinarie o comunque fossero soggetti a SCIA.

Secondo la difesa, parte delle opere non avrebbe comportato la creazione di nuovi organismi edilizi, né incremento di carico urbanistico. Il Comune, al contrario, aveva evidenziato la totale assenza di titolo abilitativo e la localizzazione in zona agricola e sottoposta a vincoli paesaggistici, sismici e vulcanici.

INDICE

1
Ante ’67: Google Earth per provare la data di costruzione dell'immobile
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
La decisione del TAR
