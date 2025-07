Ante '77 e cambio di destinazione d’uso: il TAR sugli oneri di urbanizzazione

Quale carico urbanistico considerare in caso di immobili realizzati prima della c.d. Legge Bucalossi? In caso di cambio di destinazione da commerciale ad artigianale, come si calcola correttamente il contributo di costruzione?

Calcolo oneri di urbanizzazione: il TAR sugli immobili ante '77

A rispondere a queste domande è il TAR Lazio con la sentenza del 17 giugno 2025, n. 11868, sul ricorso riguardante due SCIA presentate per un immobile, una relativa a lavori di ristrutturazione edilizia e l'altra per la variazione di destinazione d’uso da commerciale a produttiva/artigianale.

A seguito delle istanze, il Comune aveva qualificato gli interventi come ristrutturazione edilizia, imponendo il pagamento degli oneri di urbanizzazione. Il contribuente ha versato la somma “con riserva”, ritenendo il contributo non dovuto, e successivamente ha agito in giudizio chiedendone la restituzione ex art. 2033 c.c., affermando che: