Manutentori antincendio: proroga al 2026 per la qualificazione

Un nuovo decreto interministeriale sposta il termine per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. Cosa cambia per aziende e professionisti

di Redazione tecnica - 03/09/2025

Nuova proroga per la qualificazione dei manutentori antincendio, come conferma il Decreto interministeriale 15 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2025, n. 190, con il quale il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro hanno apportato modifiche al DM 1° settembre 2021 sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, adottato in attuazione dell’art. 46, comma 3, lett. a), punto 3, del d.lgs. 81/2008.

Qualificazione manutentori incendio: dosa prevede il nuovo decreto

Il decreto interviene principalmente su due aspetti:

  • proroga dei termini per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio;
  • aggiornamento delle competenze in materia di sicurezza antincendio ed energetica nell’ambito dell’organizzazione della Direzione centrale per la prevenzione

In particolare, con l’art. 1 del decreto, la scadenza per il completamento del percorso di riconoscimento professionale viene differita dal 25 settembre 2025 al 25 settembre 2026.

La scelta del legislatore nasce dalla constatazione di alcune criticità operative: l’assenza di una rete omogenea di sedi d’esame attrezzate su tutto il territorio nazionale, i tempi lunghi delle commissioni esaminatrici e la necessità di rendere pienamente operativa la piattaforma informatica dedicata alla gestione delle qualificazioni.

