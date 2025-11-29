APP4: il nuovo applicativo di Consorzio POROTON® Italia per il calcolo delle prestazioni acustiche
Il nuovo applicativo online consente di calcolare le prestazioni acustiche di pareti in laterizio, singole o doppie, per stimare in fase previsionale il potere fonoisolante e l’isolamento acustico
Con APP4, il Consorzio POROTON® Italia arricchisce la propria gamma di strumenti digitali per la progettazione edilizia.
Calcolo online delle prestazioni acustiche di una parete: APP4 di Consorzio POROTON® Italia
Disponibile gratuitamente sul sito ufficiale www.poroton.it, APP4 consente a progettisti e tecnici di stimare il potere fonoisolante (Rw) e l’isolamento acustico normalizzato (DnT,w) di strutture in muratura, in conformità alle norme UNI 11175-1 e UNI EN ISO 12354-1.
Un supporto tecnico per la progettazione acustica
Poroton APP4 si basa su formule previsionali
semiempiriche, che permettono di ottenere una
stima attendibile e cautelativa delle prestazioni
acustiche anche in assenza di dati sperimentali.
Lo strumento è pensato per la fase previsionale della progettazione, offrendo un metodo di calcolo semplice ma rigoroso, utile a definire le prestazioni attese di pareti in laterizio sia singole (monostrato) sia doppie (pluristrato).
Analisi specifica per pareti in laterizio POROTON®
L’applicativo distingue le doppie pareti generiche dalle doppie pareti in laterizio porizzato POROTON®.
Per quest’ultima categoria, il Consorzio POROTON® Italia ha elaborato relazioni empiriche basate su campagne sperimentali condotte su linee omogenee di elementi da muratura, così da garantire risultati più rappresentativi e coerenti con le reali prestazioni dei sistemi costruttivi POROTON®.
Strumenti integrati per un calcolo completo
Il calcolo con APP4 tiene conto di diversi parametri che caratterizzano la parete in esame, tra cui la tipologia di parete (singola o doppia), la tipologia di blocco in laterizio e la percentuale di foratura.
Elemento fondamentale per l’elaborazione è la massa per unità di area complessiva della parete (m’), che include malta e intonaci (ove presenti). Laddove non si disponga del dato di massa totale della parete m’, esso può essere calcolato facilmente tramite gli altri strumenti del Consorzio, come APP1.
Dati tecnici e riferimenti normativi
L’applicativo consente di calcolare:
- l’indice di valutazione del potere fonoisolante Rw, parametro di riferimento per la determinazione del potere fonoisolante apparente R’w richiesto dal D.P.C.M. 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici;
- l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato DnT,w, che tiene conto delle caratteristiche geometriche della parete e dell’ambiente ricevente.
Suite di applicativi per progettisti e tecnici
Con APP4, il Consorzio POROTON® Italia conferma il
proprio impegno nel fornire strumenti tecnici utili,
aggiornati e di facile utilizzo, a supporto della
progettazione edilizia di qualità.
APP4 si aggiunge a una suite di applicativi online messi a disposizione gratuitamente dal Consorzio sul sito, tra cui:
- APP1 – calcolo della massa superficiale delle pareti in laterizio;
- APP2 – calcolo delle proprietà meccaniche della muratura;
- APP3 – determinazione della resistenza al fuoco delle pareti;
- APP4 – calcolo delle prestazioni acustiche;
oltre al software WinPar 3.0, che consente la verifica termoigrometrica e la determinazione delle caratteristiche termofisiche delle strutture.
Con questi strumenti, Consorzio POROTON® Italia continua a sostenere la progettazione integrata e consapevole delle costruzioni in laterizio, offrendo risorse affidabili, gratuite e sempre aggiornate per i professionisti del settore.
Scopri APP4 e tutti gli altri applicativi POROTON® nella sezione Tools & Download del sito ufficiale.
