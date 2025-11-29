APP4: il nuovo applicativo di Consorzio POROTON® Italia per il calcolo delle prestazioni acustiche

Con APP4, il Consorzio POROTON® Italia arricchisce la propria gamma di strumenti digitali per la progettazione edilizia.

Calcolo online delle prestazioni acustiche di una parete: APP4 di Consorzio POROTON® Italia

Disponibile gratuitamente sul sito ufficiale www.poroton.it, APP4 consente a progettisti e tecnici di stimare il potere fonoisolante (R w ) e l’isolamento acustico normalizzato (D nT,w ) di strutture in muratura, in conformità alle norme UNI 11175-1 e UNI EN ISO 12354-1.

Scopri APP4

Un supporto tecnico per la progettazione acustica

Poroton APP4 si basa su formule previsionali semiempiriche, che permettono di ottenere una stima attendibile e cautelativa delle prestazioni acustiche anche in assenza di dati sperimentali.

Lo strumento è pensato per la fase previsionale della progettazione, offrendo un metodo di calcolo semplice ma rigoroso, utile a definire le prestazioni attese di pareti in laterizio sia singole (monostrato) sia doppie (pluristrato).

Analisi specifica per pareti in laterizio POROTON®

L’applicativo distingue le doppie pareti generiche dalle doppie pareti in laterizio porizzato POROTON®.

Per quest’ultima categoria, il Consorzio POROTON® Italia ha elaborato relazioni empiriche basate su campagne sperimentali condotte su linee omogenee di elementi da muratura, così da garantire risultati più rappresentativi e coerenti con le reali prestazioni dei sistemi costruttivi POROTON®.

Strumenti integrati per un calcolo completo

Il calcolo con APP4 tiene conto di diversi parametri che caratterizzano la parete in esame, tra cui la tipologia di parete (singola o doppia), la tipologia di blocco in laterizio e la percentuale di foratura.

Elemento fondamentale per l’elaborazione è la massa per unità di area complessiva della parete (m’), che include malta e intonaci (ove presenti). Laddove non si disponga del dato di massa totale della parete m’, esso può essere calcolato facilmente tramite gli altri strumenti del Consorzio, come APP1.

Dati tecnici e riferimenti normativi

L’applicativo consente di calcolare:

l’indice di valutazione del potere fonoisolante R w , parametro di riferimento per la determinazione del potere fonoisolante apparente R’ w richiesto dal D.P.C.M. 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici;

, parametro di riferimento per la determinazione del potere fonoisolante apparente R’ richiesto dal D.P.C.M. 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici; l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato D nT,w , che tiene conto delle caratteristiche geometriche della parete e dell’ambiente ricevente.

Suite di applicativi per progettisti e tecnici

Con APP4, il Consorzio POROTON® Italia conferma il proprio impegno nel fornire strumenti tecnici utili, aggiornati e di facile utilizzo, a supporto della progettazione edilizia di qualità.

APP4 si aggiunge a una suite di applicativi online messi a disposizione gratuitamente dal Consorzio sul sito, tra cui:

APP1 – calcolo della massa superficiale delle pareti in laterizio;

– calcolo della massa superficiale delle pareti in laterizio; APP2 – calcolo delle proprietà meccaniche della muratura;

– calcolo delle proprietà meccaniche della muratura; APP3 – determinazione della resistenza al fuoco delle pareti;

– determinazione della resistenza al fuoco delle pareti; APP4 – calcolo delle prestazioni acustiche;

oltre al software WinPar 3.0, che consente la verifica termoigrometrica e la determinazione delle caratteristiche termofisiche delle strutture.

Con questi strumenti, Consorzio POROTON® Italia continua a sostenere la progettazione integrata e consapevole delle costruzioni in laterizio, offrendo risorse affidabili, gratuite e sempre aggiornate per i professionisti del settore.

Scopri APP4 e tutti gli altri applicativi POROTON® nella sezione Tools & Download del sito ufficiale.