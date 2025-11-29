blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
APP4: il nuovo applicativo di Consorzio POROTON® Italia per il calcolo delle prestazioni acustiche

Il nuovo applicativo online consente di calcolare le prestazioni acustiche di pareti in laterizio, singole o doppie, per stimare in fase previsionale il potere fonoisolante e l’isolamento acustico

di Consorzio POROTON® Italia - 29/11/2025

Con APP4, il Consorzio POROTON® Italia arricchisce la propria gamma di strumenti digitali per la progettazione edilizia.

Calcolo online delle prestazioni acustiche di una parete: APP4 di Consorzio POROTON® Italia

Disponibile gratuitamente sul sito ufficiale www.poroton.it, APP4 consente a progettisti e tecnici di stimare il potere fonoisolante (Rw) e l’isolamento acustico normalizzato (DnT,w) di strutture in muratura, in conformità alle norme UNI 11175-1 e UNI EN ISO 12354-1.

Scopri APP4 

Un supporto tecnico per la progettazione acustica

Poroton APP4 si basa su formule previsionali semiempiriche, che permettono di ottenere una stima attendibile e cautelativa delle prestazioni acustiche anche in assenza di dati sperimentali.
Lo strumento è pensato per la fase previsionale della progettazione, offrendo un metodo di calcolo semplice ma rigoroso, utile a definire le prestazioni attese di pareti in laterizio sia singole (monostrato) sia doppie (pluristrato).

Analisi specifica per pareti in laterizio POROTON®

L’applicativo distingue le doppie pareti generiche dalle doppie pareti in laterizio porizzato POROTON®.

Per quest’ultima categoria, il Consorzio POROTON® Italia ha elaborato relazioni empiriche basate su campagne sperimentali condotte su linee omogenee di elementi da muratura, così da garantire risultati più rappresentativi e coerenti con le reali prestazioni dei sistemi costruttivi POROTON®.

 

APP4: il nuovo applicativo di Consorzio POROTON® Italia per il calcolo delle prestazioni acustiche

 

Strumenti integrati per un calcolo completo

Il calcolo con APP4 tiene conto di diversi parametri che caratterizzano la parete in esame, tra cui la tipologia di parete (singola o doppia), la tipologia di blocco in laterizio e la percentuale di foratura.

Elemento fondamentale per l’elaborazione è la massa per unità di area complessiva della parete (m’), che include malta e intonaci (ove presenti). Laddove non si disponga del dato di massa totale della parete m’, esso può essere calcolato facilmente tramite gli altri strumenti del Consorzio, come APP1.

Dati tecnici e riferimenti normativi

L’applicativo consente di calcolare:

  • l’indice di valutazione del potere fonoisolante Rw, parametro di riferimento per la determinazione del potere fonoisolante apparente R’w richiesto dal D.P.C.M. 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici;
  • l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato DnT,w, che tiene conto delle caratteristiche geometriche della parete e dell’ambiente ricevente.

Suite di applicativi per progettisti e tecnici

Con APP4, il Consorzio POROTON® Italia conferma il proprio impegno nel fornire strumenti tecnici utili, aggiornati e di facile utilizzo, a supporto della progettazione edilizia di qualità.
APP4 si aggiunge a una suite di applicativi online messi a disposizione gratuitamente dal Consorzio sul sito, tra cui:

  • APP1 – calcolo della massa superficiale delle pareti in laterizio;
  • APP2 – calcolo delle proprietà meccaniche della muratura;
  • APP3 – determinazione della resistenza al fuoco delle pareti;
  • APP4 – calcolo delle prestazioni acustiche;

oltre al software WinPar 3.0, che consente la verifica termoigrometrica e la determinazione delle caratteristiche termofisiche delle strutture.

Con questi strumenti, Consorzio POROTON® Italia continua a sostenere la progettazione integrata e consapevole delle costruzioni in laterizio, offrendo risorse affidabili, gratuite e sempre aggiornate per i professionisti del settore.

Scopri APP4 e tutti gli altri applicativi POROTON® nella sezione Tools & Download del sito ufficiale.

