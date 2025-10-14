Può il giudice amministrativo accertare autonomamente l’esistenza di un collegamento sostanziale tra imprese che partecipano alla stessa gara? E quali elementi devono emergere affinché si possa ritenere integrata una relazione idonea a compromettere la par condicio dei concorrenti?

Con la sentenza del 14 agosto 2025, n. 7041 il Consiglio di Stato ha fornito un importante chiarimento in materia di partecipazione plurima di imprese riconducibili a un medesimo centro decisionale, definendo i confini del potere valutativo del giudice e dell’onere probatorio in capo alla stazione appaltante.

Collegamento sostanziale tra imprese: il Consiglio di Stato sull’onere della prova

Una società, aggiudicataria di un lotto per la gestione di una spiaggia libera attrezzata, si era vista annullare l’aggiudicazione dal TAR Liguria, che aveva ravvisato un collegamento sostanziale con un’altra impresa risultata vincitrice di un lotto diverso della medesima procedura.

Il TAR aveva fondato il proprio giudizio su legami di parentela e partecipazioni incrociate tra soci delle due società, ritenendo che tali elementi dimostrassero l’esistenza di una “intesa sulla ripartizione” dei lotti e quindi la violazione del vincolo di aggiudicazione previsto dal disciplinare di gara.

L’impresa esclusa ha proposto appello, sostenendo che il TAR avesse sostituito la propria valutazione a quella della stazione appaltante, in assenza di prove concrete di un’unica direzione imprenditoriale o di un condizionamento reciproco nella formulazione delle offerte.