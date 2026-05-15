Nel corso dell’audizione, il presidente ha affrontato anche la questione della preferenza europea negli appalti pubblici , puntualizzando come sia corretto prevedere criteri preferenziali negli acquisti di prodotti realizzati all’interno dell’Unione europea e conformi agli standard ambientali europei, escludendo invece prodotti che non rispettino tali requisiti.

Altro tema centrale riguarda la tutela delle piccole e medie imprese . Busìa ha infatti evidenziato la necessità che eventuali sistemi di acquisto aggregato europeo non penalizzino le PMI, particolarmente strategiche nel tessuto produttivo italiano. Il rischio, implicitamente richiamato, è che gare europee di dimensioni troppo elevate possano favorire soprattutto grandi operatori multinazionali, restringendo gli spazi di partecipazione per le imprese minori.

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