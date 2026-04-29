Un deciso cambio di passo. È questa la chiave di lettura della nuova organizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi del CNEL, che evolve da semplice luogo di raccolta e conservazione a vera infrastruttura pubblica di servizio, pensata per sostenere in modo diretto l’attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Per anni il limite è stato evidente: una banca dati, anche molto ampia, che non consentiva di orientarsi con rapidità tra centinaia di contratti, spesso caratterizzati da ambiti applicativi sovrapposti, rinnovi successivi e dinamiche settoriali in continua evoluzione. In queste condizioni, la scelta del contratto collettivo da parte delle stazioni appaltanti finiva inevitabilmente per muoversi in un’area di incertezza.

È su queste basi che si è collocato l’accordo interistituzionale tra CNEL e ANAC del 16 giugno 2025, che segna il passaggio da una collaborazione di carattere generale a un vero e proprio modello operativo.

L’intesa ha costruito un quadro condiviso nel quale l’Archivio è diventato lo strumento di riferimento per supportare le stazioni appaltanti nella scelta del CCNL applicabile e nella gestione della verifica di equivalenza. Allo stesso tempo, l’accordo ha previsto attività di monitoraggio dei contratti indicati nei documenti di gara e di quelli effettivamente applicati dagli aggiudicatari, oltre allo sviluppo di strumenti tecnici, iniziative di studio e percorsi formativi.

La logica è quella di mettere a disposizione delle amministrazioni un sistema di supporto che consenta di superare approcci intuitivi o disomogenei, introducendo criteri omogenei, verificabili e replicabili. In questo senso, la collaborazione tra CNEL e ANAC assume una funzione che si avvicina sempre più a un vero servizio pubblico per l’ecosistema degli appalti.

Nuovo Archivio CNEL: classificazione Ateco e schede contratto per le gare pubbliche

Proprio su questo punto interviene la riorganizzazione dell’Archivio: i contratti non sono più trattati come testi da consultare, ma come informazioni da classificare e utilizzare.

Il primo elemento di novità riguarda il criterio ordinatore. L’introduzione della tassonomia Ateco consente di collegare in modo più immediato il contratto al settore economico di riferimento, rispondendo a un’esigenza concreta delle stazioni appaltanti: individuare non solo quale contratto esista, ma quale sia realmente coerente con l’attività oggetto dell’appalto e quale presenti un adeguato livello di rappresentatività.

Il secondo elemento riguarda le schede contratto, che accompagnano i testi contrattuali con informazioni sintetiche ma strutturate sui principali contenuti economici e normativi. Questo consente di confrontare i contratti in modo sistematico, rendendo possibile una valutazione fondata su dati e non su impressioni.

In questo modo, il dato contrattuale diventa una componente strutturale del ciclo digitale dell’appalto, integrata con le attività di progettazione, verifica e controllo.

Equivalenza CCNL negli appalti: come cambia la verifica con il metodo CNEL

La portata di questo passaggio è stata evidenziata da Renato Brunetta, presidente del CNEL, e Giuseppe Busia, presidente dell’ANAC, che hanno ricondotto il tema a un problema di fondo: la distanza tra disponibilità dell’informazione e sua effettiva utilizzabilità.

Il punto non è la presenza di un numero elevato di contratti collettivi, ma la capacità di leggerli correttamente in termini di diffusione effettiva, ambito di applicazione e comparabilità delle tutele. In questo senso, la nuova organizzazione dell’Archivio interviene proprio sul nodo interpretativo.

La classificazione per settori economici consente di restringere il campo, mentre le schede contratto permettono di analizzare in modo omogeneo elementi come retribuzione, mensilità aggiuntive, malattia, permessi, previdenza integrativa e welfare contrattuale.

Il giudizio di equivalenza, in questa prospettiva, esce da una dimensione astratta e diventa una vera valutazione tecnica, fondata sui parametri dell’Allegato I.01 del d.Lgs. n. 36/2023.

Gli studi già avviati dal CNEL rappresentano il primo banco di prova di questo approccio: mettendo a confronto contratti maggiori e contratti minori su profili professionali omogenei, dimostrano come differenze anche non immediatamente evidenti possano incidere in modo significativo sulle condizioni di lavoro.

Ne emerge un dato chiaro: l’equivalenza contrattuale non può essere semplificata, ma richiede metodo, dati e un linguaggio comune.

Verifica dei CCNL negli appalti: atti ANAC, BDNCP e monitoraggio

La sinergia tra CNEL e ANAC si inserisce in un percorso già avviato sul piano regolatorio. Gli atti-tipo ANAC, a partire dal Bando tipo n. 1/2023, hanno chiarito che la stazione appaltante non può imporre un contratto collettivo, ma deve verificare che quello proposto garantisca tutele equivalenti nel loro complesso.

Le indicazioni più recenti, anche attraverso i comunicati dell’Autorità, hanno rafforzato questo impianto, introducendo criteri basati sulla correlazione tra codice Ateco, attività oggetto dell’appalto e rappresentatività comparata del contratto.

Parallelamente, il sistema di monitoraggio sviluppato attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) consente di raccogliere informazioni sui contratti indicati in gara e su quelli applicati in fase esecutiva, rafforzando la capacità di controllo e di analisi delle prassi.

L’integrazione tra questi strumenti e la nuova struttura dell’Archivio CNEL apre la strada a un sistema nel quale la scelta del contratto collettivo non è più un passaggio isolato, ma parte di un processo tracciabile, verificabile e comparabile.

Contratti collettivi negli appalti: cosa cambia per stazioni appaltanti e imprese

Il quadro che emerge è quello di un sistema che sta progressivamente colmando una delle sue principali criticità: la distanza tra la regola e la sua applicazione.

Questo per le stazioni appaltanti significa poter associare con maggiore affidabilità l’attività oggetto dell’appalto al contratto collettivo più coerente, motivare le scelte nei documenti di gara e gestire le verifiche di equivalenza su basi tecniche, mentre per gli operatori economici, si traduce in un contesto più trasparente e prevedibile, nel quale la competizione non può essere costruita su margini opachi legati al costo del lavoro.

Non solo: per i lavoratori, significa una tutela più sostanziale delle condizioni economiche e normative nei processi di esternalizzazione.

La nuova organizzazione dell’Archivio CNEL e la collaborazione con ANAC vanno verso una gestione più matura degli appalti pubblici, nella quale la qualità delle informazioni e la loro corretta interpretazione diventano elementi centrali per garantire legalità, efficienza e tutela del lavoro.