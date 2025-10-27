Appalti pubblici: pubblicate le nuove soglie europee
Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore le nuove soglie UE per appalti, concessioni e settori speciali. Tutti i valori aggiornati nei regolamenti (UE) 2025/2150-2152
Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 ottobre 2025 (serie L) dei Regolamenti delegati (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152, la Commissione Europea ha rideterminato le soglie applicabili alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il biennio 2026-2027.
Appalti pubblici: in Gazzetta Ufficiale le nuove soglie europee
Le nuove soglie entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e saranno automaticamente recepite in Italia attraverso l’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che rinvia direttamente ai valori stabiliti a livello europeo.
I tre regolamenti pubblicati nella Gazzetta Europea stabiliscono le nuove soglie di applicazione delle procedure di gara per le diverse direttive.
Nello specifico:
- il Regolamento (UE) 2025/2152 modifica la direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici ordinari);
- il Regolamento (UE) 2025/2151 modifica la direttiva 2014/23/UE (concessioni di lavori e servizi);
- il Regolamento (UE) 2025/2150 modifica la direttiva 2014/25/UE (settori speciali: acqua, energia, trasporti e servizi postali).
Gli atti sostituiscono i valori in vigore nel biennio 2024-2025, entranno in vigore il prossimo 12 novembre e verranno applicati dal 1° gennaio 2026.
Vediamo quali sono le nuove soglie di riferimento.
Documenti AllegatiRegolamento 2025/2150 Regolamento 2025/2151 Regolamento 2025/2152
