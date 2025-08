Appalti pubblici e riserve: Fisco bacchettato sull’applicazione dell’IVA

In tema di appalti pubblici, le somme liquidate in favore dell’appaltatore a titolo di riserve contrattuali per maggiori oneri sostenuti durante l’esecuzione del contratto costituiscono corrispettivi soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, e non risarcimenti assoggettabili ad imposta di registro proporzionale.

Allo stesso modo, anche le somme restituite a titolo di penale indebitamente trattenuta rientrano nell’ambito del corrispettivo contrattuale e sono imponibili IVA.

Riserve negli appalti: imponibili a IVA

A spiegarlo è la CGT di 2° grado del Lazio con la sentenza del 16 maggio 2025, n. 3128, richiamando l’Agenzia delle Entrate sulla distinzione tra risarcimento e corrispettivo contrattuale.

La questione riguarda il contenzioso tra Fisco e due imprese appaltatrici: l’amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale del 3% su una somma pari a 28,7 milioni di euro, liquidata in favore delle due aziende a seguito di una sentenza del Tribunale civile, che aveva accolto parte delle riserve formulate nel corso dell’esecuzione di un appalto pubblico.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il carattere non contrattuale delle somme imponeva di superare il principio di alternatività IVA/registro per cui tali somme dovevano essere considerate risarcimenti e, in quanto escluse dal campo IVA, soggette a registro proporzionale ai sensi dell’art. 1, Tariffa Parte Prima del d.P.R. n. 131/1986.

Le imprese hanno quindi impugnato l’avviso di liquidazione evidenziando: