Appalti pubblici e violazioni fiscali: sì all’esclusione per anche per quelle non definitive
Il TAR Lazio ribadisce la centralità del principio di fiducia e il ruolo della discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione delle pendenze tributarie
Quando la regolarità fiscale diventa condizione dirimente per la partecipazione a una gara pubblica? È sufficiente l’assenza di un accertamento definitivo o basta la presenza di un avviso di accertamento per escludere un operatore economico? Quale margine di valutazione ha la stazione appaltante nel giudicare la gravità di queste situazioni?
Sono interrogativi tutt’altro che teorici, perché incidono direttamente sull’accesso al mercato e sull’affidabilità delle procedure. A rispondervi è il TAR Lazio, con la sentenza 28 agosto 2025, n. 15873, che si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla tutela dell’integrità e della fiducia negli appalti pubblici.
Gravi violazioni fiscali: ok all'esclusione anche se non definitivamente accertate
La controversia nasce da una gara pluriennale bandita per l’affidamento di servizi da cui il ricorrente RTI era stato escluso perché la verifica di regolarità fiscale aveva dato esito negativo: risultava pendente un avviso di accertamento da oltre 17 milioni di euro a carico della capogruppo.
Secondo la stazione appaltante, tale violazione, pur non definitiva, rientrava tra le fattispecie rilevanti ex Allegato II.10 e metteva in discussione la solidità economico-finanziaria della società.
Il RTI escluso ha contestato l’illegittimità del provvedimento, sostenendo che:
- l’avviso di accertamento non rientrava tra gli atti previsti dall’Allegato II.10;
- non conteneva una vera intimazione di pagamento, né un termine entro cui adempiere;
- il debito non era ancora iscritto a ruolo e dunque non poteva considerarsi esigibile.
