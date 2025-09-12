Appalti di servizi e forniture: richiamo di ANAC sui controlli RUP/DEC

Come si garantisce la regolare esecuzione di un appalto di servizi e forniture? Quali strumenti deve utilizzare l’amministrazione per assicurare che le prestazioni siano effettivamente conformi agli standard previsti dal contratto?

Esecuzione appalto di servizi e forniture: ANAC sulla responsabilità delle SA

La recente delibera ANAC 30 luglio 2025, n. 322 offre uno spunto rilevante di riflessione, richiamando l’attenzione su due profili spesso trascurati: la fase esecutiva come momento più critico del ciclo contrattuale e la centralità degli strumenti di formalizzazione e vigilanza a disposizione del RUP e del direttore dell’esecuzione.

Il caso in esame riguarda un appalto di servizi sul quale sono emerse criticità sia nella fase di avvio del contratto sia nello svolgimento dei controlli in corso d’esecuzione.

Tra le anomalie riscontrate: