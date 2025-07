Appalti SIA: domanda in netto ridimensionamento

Il primo semestre 2025 conferma la fase di contrazione del mercato dei servizi di ingegneria e architettura, con un progressivo assestamento della domanda pubblica ai livelli pre-PNRR, il ricorso crescente ad accordi quadro e una significativa riduzione nel numero complessivo delle gare.

A sottolinearlo è il nuovo report dell’Osservatorio OICE/Informatel che riporta un valore complessivo delle gare pubblicate a giugno (inclusa la progettazione esecutiva negli appalti integrati) pari a 134,7 milioni di euro, in forte calo rispetto ai mesi precedenti.

La flessione sul maggio 2025 è del 48,3%, mentre rispetto a giugno 2024 il calo è del 42,3%: si tratta di dati che riportano i livelli della domanda pubblica ai valori pre-pandemici, interrompendo definitivamente il ciclo espansivo trainato dal PNRR.

Appalti SIA, un mercato in contrazione: le evidenze dell’OICE

Scendendo nel dettaglio del report, il valore complessivo delle gare SIA a giugno è 134,7 milioni di euro di cui 122,2 milioni per servizi “puri” e 12,6 milioni di progettazione in appalti integrati) Le gare, al netto degli appalti integrati sono state 148 (-27,5% su maggio 2025 e -31,5% su giugno 2024).

Il semestre, nel complesso, ha registrato 1.011 bandi per servizi di ingegneria e architettura per un valore complessivo di 995 milioni (+10,4% sul primo semestre 2024 in valore e -30,5% in numero di gare).

Il dato è fortemente condizionato dal crescente ricorso agli accordi quadro, che da soli rappresentano il 46,5% del valore complessivo (429,1 milioni di euro), con un incremento dell’86,3% rispetto allo stesso periodo 2024, ma una leggera flessione nel numero dei bandi (-11,7%).