La qualificazione degli operatori economici negli appalti di lavori pubblici richiede, in alcuni settori, una lettura coordinata delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) con quelle delle normative speciali che subordinano l’esercizio di determinate attività al possesso di specifiche abilitazioni.

Ma fino a che punto l’attestazione SOA esaurisce i requisiti necessari per partecipare a una procedura di gara? Quando le abilitazioni previste dalle normative di settore costituiscono requisiti di partecipazione e non di mera esecuzione? E quali conseguenze derivano dalla loro mancata previsione negli atti di gara quando le prestazioni contrattuali sono state regolarmente eseguite?

Il tema è stato approfondito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 445 del 10 novembre 2026, relativa all’affidamento di lavori di messa in sicurezza permanente di un sito contaminato, per i quali la stazione appaltante aveva richiesto il possesso delle attestazioni SOA nelle categorie OG12 e OG8, senza prevedere, tra i requisiti di partecipazione, l’iscrizione alla categoria 9 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Appalti di bonifica: attestazione SOA e obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali

Il procedimento di vigilanza ha preso avvio a seguito di una segnalazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), relativa all’aggiudicazione di un appalto di lavori di bonifica ambientale e opere idrauliche, finanziato nell’ambito del PNRR, a un operatore economico privo dell’iscrizione alla categoria 9 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

La scelta della stazione appaltante di non richiedere tale requisito derivava da un’istruttoria tecnico-giuridica fondata sulle caratteristiche delle lavorazioni, che consistevano nella messa in sicurezza permanente di un’ex discarica comunale mediante fitocapping, associata allo scotico superficiale del terreno, al conferimento all’esterno del materiale rimosso e alla realizzazione di opere civili accessorie.

Secondo l’amministrazione, l’assenza di tecnologie di trattamento biologico, chimico, termico o fisico della contaminazione consentiva di escludere l’obbligo di iscrizione all’Albo, anche in considerazione del fatto che l’impresa avrebbe eseguito i lavori sotto la direzione e il controllo della stazione appaltante, senza assumere autonomamente il ruolo di gestore della bonifica.

Di diverso avviso ANAC che, anche sulla base delle valutazioni acquisite dal Ministero e dal Comitato nazionale dell’Albo dei gestori ambientali, ha ricondotto le lavorazioni tra quelle soggette all’obbligo di iscrizione, riconoscendo in quest’ultima un requisito che l’operatore economico avrebbe dovuto possedere già al momento della partecipazione alla gara.

Attestazione SOA e idoneità professionale: cosa prevede il Codice dei contratti pubblici

L’art. 100, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 distingue tre tipologie di requisiti di ordine speciale:

l’idoneità professionale;

la capacità economica e finanziaria;

le capacità tecniche e professionali.

Il successivo comma 2 stabilisce che i requisiti di partecipazione richiesti dalle stazioni appaltanti devono essere proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto, mentre il comma 4 disciplina il sistema di qualificazione degli operatori economici per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, riconoscendo al possesso dell’attestazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare il valore di condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione e per l’esecuzione dell’appalto.

La disposizione deve essere letta congiuntamente all’art. 1, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, che, fatte salve le eccezioni espressamente previste, riferisce la funzione dell’attestazione alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria. Il successivo comma 3 preclude, inoltre, alle stazioni appaltanti la possibilità di richiedere la dimostrazione della qualificazione attraverso modalità, procedure e contenuti diversi da quelli disciplinati dall’Allegato.

La sufficienza dell’attestazione SOA ai fini della qualificazione dell’impresa non esclude, tuttavia, la necessità di acquisire le abilitazioni che altre disposizioni di legge prescrivono per l’esercizio di determinate attività.

È il caso dell’attestazione SOA nella categoria OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale), il cui possesso non sostituisce l’iscrizione alla categoria 9 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali quando l’oggetto dell’appalto comprende lavorazioni per le quali la normativa ambientale richiede tale titolo abilitativo.

Sul momento in cui l’operatore economico deve possedere l’iscrizione, ANAC ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato 19 aprile 2017, n. 1825, secondo cui "L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali costituisce requisito speciale di idoneità professionale che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio. Merita dunque conferma l’assunto per cui i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione".

La natura autorizzatoria dell’iscrizione risponde alla necessità di garantire che l’impresa disponga, già al momento della partecipazione alla procedura, di un’organizzazione aziendale e di capacità tecniche e finanziarie adeguate allo svolgimento di attività che richiedono l’impiego di particolari attrezzature e competenze professionali.

Bonifica e messa in sicurezza permanente: il quadro normativo

L’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali trova il suo fondamento nell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), che comprende tra le attività soggette a iscrizione quelle di bonifica dei siti, mentre il successivo comma 6 riconosce all’iscrizione efficacia abilitante allo svolgimento delle relative attività.

L’art. 8, comma 1, lettera i), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 individua nella categoria 9 quella relativa alla bonifica dei siti, il cui ambito di applicazione deve essere ricostruito attraverso le disposizioni del Titolo V della Parte IV del Codice dell’ambiente.

In particolare, l’art. 240, comma 1, distingue la messa in sicurezza d’emergenza (lettera m), la messa in sicurezza operativa (lettera n), la messa in sicurezza permanente (lettera o), la bonifica (lettera p) e il ripristino ambientale (lettera q).

Mentre la bonifica è finalizzata all’eliminazione delle fonti di inquinamento e delle sostanze inquinanti o alla riduzione delle relative concentrazioni entro i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la messa in sicurezza permanente (MISP) persegue l’obiettivo di isolare definitivamente le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti, garantendo un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente.

Proprio la diversa finalità degli interventi aveva indotto la stazione appaltante a ritenere che le opere di isolamento della contaminazione mediante fitocapping non richiedessero la medesima abilitazione prevista per le attività di bonifica in senso stretto.

ANAC ha invece ricondotto entrambe le tipologie di intervento nell’ambito delle attività soggette all’obbligo di iscrizione alla categoria 9, rilevando come anche il capping costituisca una tecnica di messa in sicurezza permanente riconducibile alla definizione contenuta nell’art. 240, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 152/2006.

L’assenza di processi di trattamento diretto delle sostanze inquinanti non esonera, pertanto, l’impresa dall’obbligo di iscrizione, il cui presupposto è rappresentato dall’esecuzione materiale delle opere di messa in sicurezza, indipendentemente dalla responsabilità tecnica esercitata dalla stazione appaltante.

Albo gestori ambientali: obblighi di iscrizione e circolare n. 6/2026

A sostegno della legittimità del proprio operato, la stazione appaltante ha richiamato anche l’incertezza interpretativa esistente al momento della predisposizione degli atti di gara.

Secondo l’amministrazione, infatti, il perimetro applicativo della categoria 9 sarebbe stato definito dal Comitato nazionale dell’Albo dei gestori ambientali soltanto con la circolare n. 4 del 2 luglio 2026, successivamente abrogata e sostituita dalla circolare n. 6 dell’8 luglio 2026, entrambe intervenute dopo la pubblicazione del bando, l’aggiudicazione e la stipula del contratto.

ANAC non ha condiviso tale ricostruzione, riconducendo l’obbligo di iscrizione alle disposizioni legislative e regolamentari già vigenti e richiamando, a sostegno della propria interpretazione, la sentenza del Consiglio di Stato 9 febbraio 2024, n. 1309.

La pronuncia, pur riguardando la dimostrazione dell’esperienza professionale richiesta ai fini dell’iscrizione alla categoria 9, ha riconosciuto l’assimilabilità, a tali fini, delle attività di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, valorizzando il rapporto di strumentalità e complementarità tra gli interventi disciplinati dal Titolo V del Codice dell’ambiente.

Già con la circolare prot. n. 1650 del 28 ottobre 2005, peraltro, il Comitato nazionale dell’Albo aveva ricondotto all’obbligo di iscrizione le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, anche quando svolte parzialmente nell’ambito di un intervento complessivo.

Secondo la ricostruzione dell’Autorità, la circolare n. 6/2026 non ha, dunque, introdotto un nuovo obbligo per gli interventi di messa in sicurezza permanente, ma ha definito il perimetro delle attività escluse dall’iscrizione alla categoria 9, tra le quali rientrano:

le indagini preliminari;

la progettazione e l’esecuzione della caratterizzazione;

le misure di prevenzione individuate dalla circolare;

l’analisi di rischio sanitario e ambientale;

la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

La circostanza che la circolare sia intervenuta successivamente all’aggiudicazione non assume, quindi, valore esimente rispetto all’omessa previsione di un requisito il cui carattere obbligatorio discendeva già dalle disposizioni normative vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Carenza dei requisiti di partecipazione: gli effetti sull’affidamento dopo l’esecuzione dei lavori

Nel corso del procedimento di vigilanza, la stazione appaltante ha evidenziato come l’intervento fosse stato ultimato in anticipo rispetto al termine contrattuale, con emissione del certificato di regolare esecuzione e raggiungimento degli obiettivi previsti dal finanziamento PNRR, senza che le verifiche effettuate in contraddittorio con gli enti di controllo avessero evidenziato non conformità ambientali.

La buona fede con cui era stata condotta l’istruttoria, il rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti e l’esito positivo delle verifiche avrebbero escluso, secondo l’amministrazione, la sussistenza di un interesse pubblico leso e l’utilità di eventuali interventi su un affidamento ormai sostanzialmente eseguito.

Le controdeduzioni non hanno tuttavia consentito di superare le criticità rilevate da ANAC, che ha accertato sia l’omessa previsione del requisito di partecipazione relativo all’iscrizione alla categoria 9 sia l’avvenuta esecuzione delle attività di messa in sicurezza permanente da parte di un operatore economico privo della necessaria abilitazione.

La conformità delle opere alle prescrizioni progettuali e ambientali, infatti, non modifica le condizioni che avrebbero dovuto regolare l’accesso degli operatori economici alla procedura di gara, né consente di considerare superata la violazione delle disposizioni che subordinano lo svolgimento delle attività di bonifica al possesso di uno specifico titolo abilitativo.

Nel corso dell’istruttoria è emersa anche una criticità relativa agli adempimenti di pubblicità dell’aggiudicazione e alla trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), rispetto alla quale l’amministrazione ha riferito di aver successivamente completato l’iter di pubblicazione.

Il dispositivo della delibera si concentra sulle violazioni relative all’iscrizione all’Albo, senza disporre l’annullamento dell’aggiudicazione né pronunciarsi sulla validità del contratto. L’Autorità ha raccomandato alla stazione appaltante la completa osservanza della normativa nei futuri affidamenti, assegnando un termine di trenta giorni per la comunicazione delle valutazioni condotte.

Requisiti di gara e qualificazione SOA: le verifiche del RUP e del progettista

La definizione dei requisiti di partecipazione agli appalti di lavori pubblici prende avvio già nella fase di progettazione dell’intervento, quando l’individuazione delle categorie SOA deve essere accompagnata dalla verifica delle eventuali abilitazioni richieste dalle normative di settore per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento.

La verifica riguarda anche il momento in cui tali abilitazioni devono essere possedute, distinguendo quelle che, per la loro natura e funzione, costituiscono requisiti di idoneità professionale necessari per partecipare alla gara da quelle richieste soltanto ai fini dell’esecuzione delle prestazioni.

Negli appalti di bonifica ambientale, ad esempio, la realizzazione di opere civili, idrauliche o a verde potrebbe essere ricondotta, se considerata isolatamente, alle ordinarie attività di un’impresa di costruzioni, mentre la funzione di isolamento definitivo delle fonti inquinanti svolta dalle medesime opere nell’ambito di un intervento di messa in sicurezza permanente ne determina l’assoggettamento alla disciplina ambientale delle bonifiche.

Il contributo del progettista alla definizione dei requisiti di gara passa anche attraverso la valutazione della funzione delle lavorazioni, oltre che delle loro caratteristiche costruttive, affinché il RUP e la stazione appaltante possano individuare le abilitazioni necessarie e coordinarne la richiesta con il sistema di qualificazione disciplinato dal Codice dei contratti pubblici.