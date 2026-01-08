La disciplina vigente

Per comprendere la portata della riforma, vanno premessi brevi cenni sulla disciplina vigente che trova la sua fonte nel D.M. 10.10.2024, con il quale - a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici - il legislatore ha adeguato il principio contabile 4/2 alle nuove norme sulla programmazione e l’affidamento dei contratti di lavori pubblici per garantire, come più volte auspicato dalla Corte dei conti, un effettivo allineamento del ciclo tecnico realizzativo (art. 21 nuovo codice) con quello finanziario, sul presupposto che la corretta contabilizzazione delle operazioni di natura gestionale, amministrativa e contrattuale, costituisce la condizione abilitante per garantire la tempestività della provvista finanziaria in funzione del risultato che si intende raggiungere con il progetto, anche nell’ottica della riduzione dei tempi di pagamento delle transazioni finanziarie generate dall’investimento, assicurando il rispetto dei tempi europei di pagamento ed, in definitiva, il rispetto della riforma 1.11 del PNRR.

Il novellato par. 5.3.14 del principio contabile 4/2 conferma che i lavori di importo inferiore ad € 150.000 sono iscritti al titolo II della spesa del bilancio senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. Di contro, per i lavori di importo pari o superiore a tale importo (a prescindere dalla soglia eurounitaria di cui all’art. 14), il principio afferma che “l’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici…consente l’iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione”. Quindi, in base alla disciplina anteriore alla legge di bilancio 2026, per gli interventi di importo superiore a 150.000 euro lo stanziamento in bilancio di somme finalizzate a realizzare opere pubbliche è subordinato all’inserimento dell’opera nel programma triennale dei lavori pubblici: l’allineamento dei due cicli parte sin dalla fase della programmazione. Tale disposizione non risulta innovata dalla novella in commento.

In merito alla seconda fase del ciclo, quella di progettazione, il principio contabile prevede che l’ente possa sostenere le relative spese anche prima dell’inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce, ma in tal caso la contabilizzazione di tale spesa al titolo II presuppone che il DUP “individui in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento”. Sul punto, ad avviso dello scrivente, resta di grande attualità quanto chiarito nel pregevole parere della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n.270/2021, che richiama il precedente parere n. 352/2019.

Con riguardo agli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio per la realizzazione di lavori pubblici, il principio contabile dispone che essi “sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa”. Tale atto è espressamente individuato nella determinazione a contrarre di cui all’ art. 17 del codice e art. 192 del Tuel (in Sicilia, il corretto riferimento è all’art. 56 della L. 142/90, come recepito con la l.r. 48/1991, modificato dall’art. 13 della l.r. 30/2000). Quindi, in materia di lavori pubblici l’adozione della determina a contrarre costituisce l’atto gestionale del ciclo tecnico realizzativo a fronte della cui adozione si deve procedere ad effettuare la prenotazione di spesa, implementando il ciclo finanziario (cfr. par. 5.4.11). L’impegno contabile delle risorse finanziarie prenotate (art. 183 e 191 Tuel) è effettuato, invece, a valle della procedura di affidamento a seguito della stipula dei contratti concernenti le successive fasi della progettazione o della realizzazione dell’opera.